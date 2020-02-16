Иран впервые в истории страны не ориентируется на нефть

Никогда в истории Ирана ни одно из правительств не имело экономики без нефти​​​. Об этом в воскресенье, 16 февраля, в ходе пресс-конференции заявил иранский лидер Хасан Роухани. По его словам, Тегеран впервые в национальной истории перестал ориентироваться на нефть.

«Нам удалось управлять экономикой страны без нефти в 2019 году», — сказал президент.

Прежде Хасан Роухани заявлял, что американские санкции имели бы меньший эффект, если бы Тегеран меньше зависел от нефти. По его мнению, верно отстроенная экономическая структура Ирана позволила бы властям разрабатывать бюджет без учета нефтяных доходов.