Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Косачев считает, что Евросоюзу не хватает самостоятельности

Косачев считает, что Евросоюзу не хватает самостоятельности

 Полицейские спасли парня, провалившегося под лед в Петербурге

Полицейские спасли парня, провалившегося под лед в Петербурге
Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

 Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа

Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа
Коротченко считает, что Эрдоган заигрался в дружбу с террористами в Сирии

Коротченко считает, что Эрдоган заигрался в дружбу с террористами в Сирии

США не понравится активное участие иранского народа в парламентских выборах

США не понравится активное участие иранского народа в парламентских выборах
Косачев считает, что Евросоюзу не хватает самостоятельности

Косачев считает, что Евросоюзу не хватает самостоятельности

 Полицейские спасли парня, провалившегося под лед в Петербурге

Полицейские спасли парня, провалившегося под лед в Петербурге
Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

 Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа

Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа
Коротченко считает, что Эрдоган заигрался в дружбу с террористами в Сирии

Коротченко считает, что Эрдоган заигрался в дружбу с террористами в Сирии

США не понравится активное участие иранского народа в парламентских выборах

США не понравится активное участие иранского народа в парламентских выборах
17:38   16 Февраля 2020
Весь мир

Иран впервые в истории страны не ориентируется на нефть

Иран впервые в истории страны не ориентируется на нефть

Никогда в истории Ирана ни одно из правительств не имело экономики без нефти​​​. Об этом в воскресенье, 16 февраля, в ходе пресс-конференции заявил иранский лидер Хасан Роухани. По его словам, Тегеран впервые в национальной истории перестал ориентироваться на нефть.

«Нам удалось управлять экономикой страны без нефти в 2019 году», — сказал президент.

Прежде Хасан Роухани заявлял, что американские санкции имели бы меньший эффект, если бы Тегеран меньше зависел от нефти. По его мнению, верно отстроенная экономическая структура Ирана позволила бы властям разрабатывать бюджет без учета нефтяных доходов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#иран #нефть #роухани

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...