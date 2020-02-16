Чавушоглу отметил уменьшение влияния Запада в глобальной политике

Падает и доверие к западным странам из-за двойных стандартов. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, Запад теряет влияние на глобальную политику.

«В глобальной мировой системе вес и влияние Запада уменьшаются​​​. Он зациклен только на себе, там нет консенсуса», — сказал глава МИД Турции.

Запад разрушает собственные принципы, на которых стоит, — демократии, прав человека, продолжил Мевлют Чавушоглу. Проявляются исламофобия и политика двойных стандартов, поэтому падает доверие к политике Запада.

По его мнению, мировой силой становится Азия, «в руках которой более 50 процентов экономики, и эта цифра растет». Глава МИД Турции резюмировал, если Запад хочет сохранить позиции в мире, тогда странам нужно пересмотреть политику и приложить больше усилий для сохранения национальных ценностей.