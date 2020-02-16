Суданская разведка перебрасывала боевиков в Ливию для поддержки ПНС

Суданская разведка в конце 2018 года перебросила боевиков террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) в североафриканскую страну для участия в конфликте на стороне Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом говорится в материале интернет-газеты «Ридус».

По информации издания, один из сотрудников суданского мухабарата, который пожелал остаться неназванным, в видеоинтервью раскрыл некоторые подробности сотрудничества национальной разведки с боевиками. Видео обнародовала суданская пресса.

По его словам, в 2018 году террористы работали под прикрытием суданской разведки. Один из сотрудников суданского мухабарата лично доставлял завербованных в лагерь подготовки, а потом к ливийской границе. Рекрутов тренировали в течение трех месяцев в лагере аш-Шамали в штате Северный.

Разведчик отметил, что в нем подготовили тысячи человек. Большинство наемников — суданцы, но также встречались сомалийцы. Лагерь в аш-Шамали не единственный в Судане, отметил он, но не назвал точное число.

Переправляли наемников в североафриканскую страну через «треугольник» — место соединения границ Судана, Ливии и Египта. Суданский разведчик добавил, что дальнейшая судьба завербованных неизвестна, но часть, согласно предварительной договоренности, отправилась в бандформирования, подконтрольные ПНС Ливии.