Вашингтон пытается не только сорвать процесс укрепления экономического влияния РФ в Европе, но и лишить Москву лидерства в вопросе поставки российского газа. Об этом в комментарии Nation News заявил член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов.

Ранее американский министр энергетики Дэн Бруйетт, отвечая на вопрос о попытках РФ обойти санкции США против «Северного потока — 2», сказал, что Москва не сможет самостоятельно достроить газопровод из-за якобы отсутствия «специальных технологий».

«Американцы заинтересованы в том, чтобы в перспективе поставлять свой сжиженный газ, который собираются добывать сланцевым способом», — отметил депутат.

По его словам, сейчас у США нет достаточного количества терминалов и танкеров. Однако Европу все равно интересуют поставки российского газа, потому что экономический спад связан как раз с недостатком дешевых энергетических ресурсов.