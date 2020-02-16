Пользователи соцсетей призвали Навального не строить из себя примерного семьянина

Пользователи социальных сетей призвали блогера Алексея Навального прекратить строить из себя верного мужа на фото. Об этом говорится в материале iReactor.

Блогер выложил фотографию с женой в Instagram и поздравил супругу с Днем святого Валентина. Однако пользователь с ником darylb2711 отметил, что Навальный «выжимает из себя улыбку». По его мнению, жена у основателя иноагента-ФБК «для протокола».

По информации издания, блогер смешивает «рабочее» и «личное». Ранее Навальный нанял на работу пресс-секретарем новую «фаворитку» Кристину Каменскую, которая сместила Киру Ярмыш. Также известна связь блогера с общественным деятелем и псевдооппозиционером Марией Гайдар.

Согласно данным Telegram-канала «Лесонавал», тесно общается с Алексеем Навальным «безработная» глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева.