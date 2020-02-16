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15:33   16 Февраля 2020
Общество

Пользователи соцсетей призвали Навального не строить из себя примерного семьянина

Пользователи соцсетей призвали Навального не строить из себя примерного семьянина

Пользователи социальных сетей призвали блогера Алексея Навального прекратить строить из себя верного мужа на фото. Об этом говорится в материале iReactor. 

Блогер выложил фотографию с женой в Instagram и поздравил супругу с Днем святого Валентина. Однако пользователь с ником darylb2711 отметил, что Навальный «выжимает из себя улыбку». По его мнению, жена у основателя иноагента-ФБК «для протокола».

Пользователи соцсетей призвали Навального не строить из себя примерного семьянина

По информации издания, блогер смешивает «рабочее» и «личное». Ранее Навальный нанял на работу пресс-секретарем новую «фаворитку» Кристину Каменскую, которая сместила Киру Ярмыш. Также известна связь блогера с общественным деятелем и псевдооппозиционером Марией Гайдар.

Согласно данным Telegram-канала «Лесонавал», тесно общается с Алексеем Навальным «безработная» глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #навальный #общество #instagram

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