Активисты «Открытой России» осваивают бюджеты на борьбу с изменением Конституции

Движение «Открытая Россия» запустила волну акций против внесения в Конституцию России поправок, создав проект «Нет!», предлагая участие в нем всем желающим. Для закрепления успеха планируется создать штабы по всей стране – они есть уже в Ярославле, Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Набережных Челнах, Красноярске и Тюмени, все были организованы за срок менее, чем в две недели.

Целей своих проект и не скрывает – всеми силами противостоять реформе, которую называют «конституционным переворотом», устраивать встречи, семинары, митинги и другие мероприятия, сопротивляться власти, убеждать бойкотировать референдум.

На сайте проекта лежит инструкция, как и что планируется делать в рамках кампании и приглашение создать в своем городе комитет до того, как это сделает кто-то другой.

Надо сказать, что вновь созданные комитеты не бездельничают: встречи, акции и прочие заявленные мероприятия проходят и активно продвигаются в соцсетях и либеральных СМИ.

Петербургский комитет вчера поучаствовал в организации пикетов у ТРЦ «Галерея». Задержали нескольких активистов, но сейчас все на свободе.

А в Ярославле и Тюмени вновь созданные комитеты провели сборы, где пришедшие обсудили, что делать.

Активисты проекта позиционируют его как движение, не привязанное к определенной политической платформе и особо подчеркивают в интервью, что готовы принять людей самых разных взглядов лишь на основании несогласия с планами изменить Конституцию. Но на практике руководят ею люди одной и давно знакомой политической платформы – либералы демократической ориентации, воспитанные в структурах Михаила Ходорковского.

Возглавляет пиар-кампанию проекта Андрей Пивоваров – бывший лидер признанной нежелательной организации «Открытая Россия». В Петербурге он торжественно открыл первое заседание штаба, где также был известный в городе депутат от оппозиции Максим Резник и несколько муниципальных депутатов партии «Яблоко», подавшей альтернативные поправки в Конституцию.

Открывать тюменский штаб приехала бывшая любовница Пивоварова Татьяна Усманова, а в Челябинск отправился предполагаемый экс-бойфренд дочери Ходорковского Александр Соловьев.

Многие посетившие собрания говорят, что ни о каком уважении критикам Конституции с позиции иных политических платформ на собраниях и речи не идет: сплошная накачка негативом, причем совершенно абсурдным, в стиле «поправки – это легитимация пожизненной президентской власти и возрождение монархии».

Опрос петербуржцев по поводу Конституции, который провели журналисты «МБХ-медиа» 13 февраля, подтверждает это: людям задавали вопросы, акцентируя внимание на медийных скандалах вроде предложения включить в Конституцию Бога, а также настаивая на ответах и после того, как собеседники заявляли, что им не интересно.

Читатели паблика «ВКонтакте» заметили это, но администраторы страницы отвечали стандартно и вопросы «с подвохом» отрицали, а после и вовсе ограничили комментарии, как истинные «демократы».

Кампания против поправок в Основной закон развернулась широкая, и до 22 апреля – дня голосования, снижения накала страстей можно не ждать. Оппозиционеры «со стажем» очень довольны тем, что появился реальный повод высказаться и развернуть борьбу, получив и финансирование на те же региональные штабы. Заказчики всей этой активности также в выигрыше – обновленная сеть в регионах позволит им создать кадровый резерв и подготовиться к будущей думской кампании 2021 года. А рядовые активисты окажутся, как обычно, ни с чем, если не считать протоколов об административных задержаниях, но их проблемы не интересуют ни Ходорковского, ни его свиту.