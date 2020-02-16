Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Морозов считает, что США пытаются лишить РФ лидерства в поставках газа

Депутат Морозов считает, что США пытаются лишить РФ лидерства в поставках газа

 Пользователи соцсетей призвали Навального не строить из себя примерного семьянина

Пользователи соцсетей призвали Навального не строить из себя примерного семьянина
Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

 Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа

Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа
Израильские власти отменили послабления для сектора Газа после запуска ракет

Израильские власти отменили послабления для сектора Газа после запуска ракет

 Сеул подтвердил 29-й случай заражения коронавирусом

Сеул подтвердил 29-й случай заражения коронавирусом

Депутат Морозов считает, что США пытаются лишить РФ лидерства в поставках газа

Депутат Морозов считает, что США пытаются лишить РФ лидерства в поставках газа

 Пользователи соцсетей призвали Навального не строить из себя примерного семьянина

Пользователи соцсетей призвали Навального не строить из себя примерного семьянина
Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

 Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа

Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа
Израильские власти отменили послабления для сектора Газа после запуска ракет

Израильские власти отменили послабления для сектора Газа после запуска ракет

 Сеул подтвердил 29-й случай заражения коронавирусом

Сеул подтвердил 29-й случай заражения коронавирусом

14:49   16 Февраля 2020
Россия

Активисты «Открытой России» осваивают бюджеты на борьбу с изменением Конституции

Активисты «Открытой России» осваивают бюджеты на борьбу с изменением Конституции

Движение «Открытая Россия» запустила волну акций против внесения в Конституцию России поправок, создав проект «Нет!», предлагая участие в нем всем желающим. Для закрепления успеха планируется создать штабы по всей стране – они есть уже в Ярославле, Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Набережных Челнах, Красноярске и Тюмени, все были организованы за срок менее, чем в две недели.

Целей своих проект и не скрывает – всеми силами противостоять реформе, которую называют «конституционным переворотом»,  устраивать встречи, семинары, митинги и другие мероприятия, сопротивляться власти, убеждать бойкотировать референдум.

На сайте проекта лежит инструкция, как и что планируется делать в рамках кампании и приглашение создать в своем городе комитет до того, как это сделает кто-то другой.

Активисты «Открытой России» осваивают бюджеты на борьбу с изменением Конституции

Надо сказать, что вновь созданные комитеты не бездельничают: встречи, акции и прочие заявленные мероприятия проходят и активно продвигаются в соцсетях и либеральных СМИ.

Активисты «Открытой России» осваивают бюджеты на борьбу с изменением Конституции

Петербургский комитет вчера поучаствовал в организации пикетов у ТРЦ «Галерея». Задержали нескольких активистов, но сейчас все на свободе.

Активисты «Открытой России» осваивают бюджеты на борьбу с изменением Конституции

А в Ярославле и Тюмени вновь созданные комитеты провели сборы, где пришедшие обсудили, что делать.

Активисты проекта позиционируют его как движение, не привязанное к определенной политической платформе и особо подчеркивают в интервью, что готовы принять людей самых разных взглядов лишь на основании несогласия с планами изменить Конституцию. Но на практике руководят ею люди одной и давно знакомой политической платформы – либералы демократической ориентации, воспитанные в структурах Михаила Ходорковского.

Возглавляет пиар-кампанию проекта Андрей Пивоваров – бывший лидер признанной нежелательной организации «Открытая Россия». В Петербурге он торжественно открыл первое заседание штаба, где также был известный в городе депутат от оппозиции Максим Резник и несколько муниципальных депутатов партии «Яблоко», подавшей альтернативные поправки в Конституцию.

Активисты «Открытой России» осваивают бюджеты на борьбу с изменением Конституции

Открывать тюменский штаб приехала бывшая любовница Пивоварова Татьяна Усманова, а в Челябинск отправился предполагаемый экс-бойфренд дочери Ходорковского Александр Соловьев.

Многие посетившие собрания говорят, что ни о каком уважении критикам Конституции с позиции иных политических платформ на собраниях и речи не идет: сплошная накачка негативом, причем совершенно абсурдным, в стиле «поправки – это легитимация пожизненной президентской власти и возрождение монархии».

Опрос петербуржцев по поводу Конституции, который провели журналисты «МБХ-медиа» 13 февраля, подтверждает это: людям задавали вопросы, акцентируя внимание на медийных скандалах вроде предложения включить в Конституцию Бога, а также настаивая на ответах и после того, как собеседники заявляли, что им не интересно.

Активисты «Открытой России» осваивают бюджеты на борьбу с изменением Конституции

Читатели паблика «ВКонтакте» заметили это, но администраторы страницы отвечали стандартно и вопросы «с подвохом» отрицали, а после и вовсе ограничили комментарии, как истинные «демократы».

Активисты «Открытой России» осваивают бюджеты на борьбу с изменением Конституции

Активисты «Открытой России» осваивают бюджеты на борьбу с изменением Конституции

Кампания против поправок в Основной закон развернулась широкая, и до 22 апреля – дня голосования, снижения накала страстей можно не ждать. Оппозиционеры «со стажем» очень довольны тем, что появился реальный повод высказаться и развернуть борьбу, получив и финансирование на те же региональные штабы. Заказчики всей этой активности также в выигрыше – обновленная сеть в регионах позволит им создать кадровый резерв и подготовиться к будущей думской кампании 2021 года. А рядовые активисты окажутся, как обычно, ни с чем, если не считать протоколов об административных задержаниях, но их проблемы не интересуют ни Ходорковского, ни его свиту.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Петр Александров
#ходорковский #резник #открытая россия #пивоваров

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...