Интернет-эксперт предложил пересмотреть штрафы для Facebook и Twitter в РФ

Facebook и Twitter не локализовали базы данных российских пользователей в РФ. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей напомнил соучредитель крупнейшего в РФ регистратора доменных имен Reg.ru. Филипп Гросс-Днепров.

«И мое мнение — с такими штрафами ситуация не изменится», — сказал интернет-эксперт.

По его словам, американские соцсети в РФ оштрафовали на четыре миллиона рублей, что равняется нескольким рекламам на Facebook за день. В Европе сумма перевалила бы за миллионы евро, поэтому Facebook и Twitter проще шапочно платить такие мизерные штрафы, чем выполнять требования российского законодательства.

«В США штрафы не меньше, а у нас — четыре миллиона рублей. Это очень маленькая сумма, которую такие интернет-гиганты попросту не заметят , — считает Филипп Гросс-Днепров.

По его мнению, РФ нужно сделать более ощутимые штрафы для администрации Facebook и Twitter, чтобы соцсети поменяли политику на территории страны. Например, штрафовать на десять миллионов евро или долларов, либо на определенный процент от дохода Facebook и Twitter в РФ.

«Тогда бы они заметили и что-то начали делать», — резюмировал Филипп Гросс-Днепров.