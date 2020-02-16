Интернет-эксперт предложил пересмотреть штрафы для Facebook и Twitter в РФ
Facebook и Twitter не локализовали базы данных российских пользователей в РФ. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей напомнил соучредитель крупнейшего в РФ регистратора доменных имен Reg.ru. Филипп Гросс-Днепров.
«И мое мнение — с такими штрафами ситуация не изменится», — сказал интернет-эксперт.
По его словам, американские соцсети в РФ оштрафовали на четыре миллиона рублей, что равняется нескольким рекламам на Facebook за день. В Европе сумма перевалила бы за миллионы евро, поэтому Facebook и Twitter проще шапочно платить такие мизерные штрафы, чем выполнять требования российского законодательства.
«В США штрафы не меньше, а у нас — четыре миллиона рублей. Это очень маленькая сумма, которую такие интернет-гиганты попросту не заметят , — считает Филипп Гросс-Днепров.
По его мнению, РФ нужно сделать более ощутимые штрафы для администрации Facebook и Twitter, чтобы соцсети поменяли политику на территории страны. Например, штрафовать на десять миллионов евро или долларов, либо на определенный процент от дохода Facebook и Twitter в РФ.
«Тогда бы они заметили и что-то начали делать», — резюмировал Филипп Гросс-Днепров.
⚠ Судом поддержана позиция РКН о наличии в действиях компаний Facebook Inc. и Twitter Inc. состава административного правонарушения, предусматривающего ответственность за несоблюдение требований о локализации баз данных на территории РФ. Подробнее: https://t.co/FDVnqDVR9C pic.twitter.com/UAI9G5h6n5— Роскомнадзор (@roscomnadzor) February 13, 2020