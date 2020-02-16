Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Интернет-эксперт предложил пересмотреть штрафы для Facebook и Twitter в РФ

Интернет-эксперт предложил пересмотреть штрафы для Facebook и Twitter в РФ

 Милонов назвал заявление протоиерея Смирнова о «женах-проститутках» некорректным

Милонов назвал заявление протоиерея Смирнова о «женах-проститутках» некорректным
Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

 Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа

Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа
Израильские власти отменили послабления для сектора Газа после запуска ракет

Израильские власти отменили послабления для сектора Газа после запуска ракет

 Сеул подтвердил 29-й случай заражения коронавирусом

Сеул подтвердил 29-й случай заражения коронавирусом

Интернет-эксперт предложил пересмотреть штрафы для Facebook и Twitter в РФ

Интернет-эксперт предложил пересмотреть штрафы для Facebook и Twitter в РФ

 Милонов назвал заявление протоиерея Смирнова о «женах-проститутках» некорректным

Милонов назвал заявление протоиерея Смирнова о «женах-проститутках» некорректным
Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

 Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа

Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа
Израильские власти отменили послабления для сектора Газа после запуска ракет

Израильские власти отменили послабления для сектора Газа после запуска ракет

 Сеул подтвердил 29-й случай заражения коронавирусом

Сеул подтвердил 29-й случай заражения коронавирусом

14:14   16 Февраля 2020
Россия

Милонов назвал заявление протоиерея Смирнова о «женах-проститутках» некорректным

Милонов назвал заявление протоиерея Смирнова о «женах-проститутках» некорректным

Депутат Госдумы Виталий Милонов счел некорректными слова главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Дмитрия Смирнова о женщинах, вступающих в гражданский брак. Священник назвал сожительниц «бесплатными проститутками», что по мнению парламентария, совсем не укладывается в рамки церковной этики.

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает», — сказал Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO».

 Слова протоиерея Смирнова о проститутках отвращают пары от нормального брака

«Я бы все равно так [не говорил]. Безусловно, целью "хождения" людей – есть образование семьи, но проститутка – это несколько другое. И здесь очень важно, чтобы людей, которые возможно придут к этому, не отвратить от церкви. Не могу осуждать никого», — сказал Милонов «Политике Сегодня».

Проблема гражданского брака состоит в первую очередь в его ненадежности. Поэтому, обращаясь к мужчинам, Милонов подчеркнул, что жених должен поклясться в том, что станет опорой для возлюбленной.

«А кому ты можешь это пообещать? Богу. А если обещать богу – значит венчаться. Я боюсь, как бы мы не настроили людей, которые до сих пор находятся в духовных поисках, чтобы они окончательно не заперлись в себе и не отвергли перспективу нормального брака», — объяснил депутат.

Однако на оскорблениях протоиерей не остановился. Священник решил обратиться к статистике и сказал, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин.

«Как так может быть? Да очень просто: те мужчины, про которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считают их за жен, это просто временная утеха. Потому что если бы он относился к ней как к жене — ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда», — уверен представитель церкви.

Милонов не согласен со Смирновым. Такие данные говорят лишь о безответственности современных мужчин и о серьезном отношении женщин к отношениям. Решить проблему можно не регистрацией, а развитием как раз ответственности у представителей сильного пола, думает Милонов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Елизавета Антонова
#россия #милонов #общество #брак #рпц #дмитрий смирнов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...