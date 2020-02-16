Сенатор Цеков считает, что Запад готовит новые методики по дестабилизации обстановки в РФ

Необходимо приложить все усилия, чтобы предотвратить действия Запада, направленные на дестабилизацию обстановки в РФ. Об этом в комментарии изданию «НьюИнформ» заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И сообщил, что внешние силы организовали беспорядки в Гонконге, которые продолжаются с июня 2019 года. По его мнению, таким образом другие страны хотят повлиять на развитие Китая в целом.

«Уверен, что в организации беспорядков в России и Китае участвуют внешние силы, в первую очередь в лице тех структур, которые курируют США», — добавил сенатор.

По его словам, необходимо не только выявлять внешнее финансирование, но и обозначать иностранных агентов, которые выполняют волю других стран и организовывают беспорядки. Сергей Цеков не исключил, что внешние силы применят новые методики по дестабилизации обстановки в РФ.

«Их надо заранее просчитывать и делать все, чтобы они были нейтрализованы», — резюмировал сенатор.

Волна незаконных митингов охватила РФ летом 2019 года. Организаторами выступили соратники блогера Алексея Навального, которых из-за многочисленных нарушений не допустили до выборов в МГД.