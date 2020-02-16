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12:49   16 Февраля 2020
Весь мир

Израильские власти отменили послабления для сектора Газа после запуска ракет

Израильские власти отменили послабления для сектора Газа после запуска ракет

Израиль после обстрела юга страны из сектора Газа отменил согласованные ранее послабления для жителей анклава. Об этом сообщил координатор деятельности израильского правительства на палестинских территориях Камиль Абу Рукун.

По его словам, после запуска ракет и продолжения запуска воздушных шаров из сектора Газа решили отменить гражданские шаги, которые планировалось осуществить ранее, включая увеличение разрешенной зоны рыболовства, выдачи 500 торговых разрешений и ввоз цемента. 

«Израиль определит дальнейшую политику исходя из оперативной оценки ситуации», — резюмировал Абу Рукун.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#израиль #общество #весь мир #сектор газа

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