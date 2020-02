Израильские власти отменили послабления для сектора Газа после запуска ракет

Израиль после обстрела юга страны из сектора Газа отменил согласованные ранее послабления для жителей анклава. Об этом сообщил координатор деятельности израильского правительства на палестинских территориях Камиль Абу Рукун.

По его словам, после запуска ракет и продолжения запуска воздушных шаров из сектора Газа решили отменить гражданские шаги, которые планировалось осуществить ранее, включая увеличение разрешенной зоны рыболовства, выдачи 500 торговых разрешений и ввоз цемента.

Terrorists in #Gaza just fired 2 rockets into #Israel.