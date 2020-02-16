Предвыборного консультанта Енгалычевой арестовали в Королеве за вымогательство

Блогер Дмитрий Свиридов был задержан сотрудниками правоохранительных органов в городском округе Королев по подозрению в вымогательстве у замглавы города Ильи Конышева. Эту новость сообщила депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева, чье прошлое также связано с имущественными махинациями — она переписала на своего покойного любовника несколько квартир с целью сокрытия реальных доходов, после чего начала вымогать недвижимость у родителей покойного в суде.

Вымогатели и оппозиционеры

Дмитрий Свиридов является автором скромного по количеству живых подписчиков Telegram-канала «Канал Демона» — чуть более одной тысячи человек. Тематика блога, созданного в феврале 2019 года, посвящена политической повестке в лучших «либеральных» традициях. Как сообщила член КПРФ Екатерина Енгалычева у себя в Telegram, 3 февраля блогер «исчез» и с того момента «не отвечал на звонки».

Несмотря на опасения коммунистки, в пресс-службе главка подмосковной полиции позже сообщили, что Свиридов был задержан за вымогательство 800 тысяч рублей у замглавы Королева Ильи Конышева. По версии следствия, он требовал у чиновника деньги за отказ от распространения якобы имеющегося у него «компромата» на мэра города Александра Ходырева. В ГУ МВД России по Московской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).

Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и введен запрет на «определенные действия». В постановлении отмечается, что уголовное дело было возбуждено 4 февраля 2020 года — блогера задержали после «оперативного эксперимента», проведенного днем ранее. Иными словами, Свиридова взяли с поличным при получении денег от Конышева.

Коммунисты «плохие», а Навальный — «падальщик»

Дмитрий Свиридов решил заняться своей «просветительской» деятельностью в Сети неспроста. Обратив внимание на деятельность отдельных представителей «либеральной тусовки», он, вероятно, понял, что речь идет о крупных деньгах и решил влиться в политические круги. Первый пост невзрачный оппозиционер решил посветить законопроекту о суверенном интернете.

В процессе Свиридов осознал, что канал почти никто не смотрит и поэтому решил освещать «проблемы» регионального характера, а именно — подмосковного Королева. При этом он разбавлял материалы критикой «режима», мэра города, губернатора Московской области, а в некоторых случаях и лица современной псевдооппозиции Алексея Навального ради привлечения внимания к каналу.

Критикуя деятельность главы признанного иностранным агентом ФБК, блогер неоднократно указывал на то, что Алексей является «пешкой в чьих-то руках» и «падальщиком на деньги».

В то же время Свиридов отмечал связь Навального с некоторыми членами КПРФ.

Примечательно, что критика в адрес КПРФ носит выборочный характер. Например, мужчина согласен с мнением, что среди «несправедливых коммунистов» сторонница Навального Екатерина Енгалычева является «ярким представителем общества в Московской городской думе», которая выделяется на фоне остальных своей «бескомпромиссной позицией».

Блеф и теневые сделки как инструмент заработка

Издание «Московская газета» со ссылкой на свои источники предположило, что связь между Енгалычевой и Свиридовым образовалась не на пустом месте. Авторы статьи утверждают, что королевский блогер консультировал коммунистку как во время избирательной кампании в Мосгордуму, так и после нее. Кроме того, их объединяет другой интересный нюанс — повышенный интерес к деньгам. Когда речь идет о возможности заработать на какой-либо теневой сделке, автор «Канала Демона» и поддержанная «УГ» Навального коммунистка готовы отодвинуть совесть на задний план.

Так, в декабре 2019 года Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, пролившее свет на прошлое и нынешнее депутата Енгалычевой. Тогда же стало известно о ее махинациях с недвижимостью, провернутых в преддверии выборов в Мосгордуму, о чем сообщил российский журналист Андрей Караулов — ведущий программы «Момент истины».

В руки Караулова попала копия заявления Енгалычевой в суд, где коммунистка призналась, что после смерти любовника Сергея Скуратова в 2016 году, она начала требовать от его родителей, ставших владельцами имущества покойного, оформить на себя несколько квартир.

Результатом рассмотрения дела стало решение судьи оставить жалобу без удовлетворения.

Суть этой мошеннической схемы заключалась в том, что переписанное на мужчину жилье приобреталось на личные средства Енгалычевой. Недвижимость оформлялась на Скуратова с целью сокрытия ее дохода. Енгалычева решилась на такой шаг, поскольку изначально получала зарплату «в конверте». Уже тогда у нее появились планы получить депутатский мандат, однако наличие нескольких квартир, приобретенных на «черные наличные», вызвало бы вопросы у потенциальных избирателей. Иными словами, женщина не хотела расставаться с сомнительным имуществом, но по иронии стала жертвой собственной жадности.

Член КПРФ и посаженный под домашний арест Дмитрий Свиридов преследуют идентичные интересы, пытаясь задействовать имеющиеся ресурсы с целью получения личной выгоды.

Что касается Свиридова, то он не является политическим деятелем, а сознательное игнорирование последствий за попытку наживиться на публикации фейкового компромата, может привести к тому, что уголовная статья станет серьезным уроком для «борца с режимом».