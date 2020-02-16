Москвичей предупредили о температурном рекорде на следующей неделе

Три дня подряд температурный фон будет на 9–11 градусов выше климатической нормы февраля, что соответствует показателям начала апреля. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, температурные рекорды ожидаются в столице.

«Начало предстоящей недели в Центральной России ознаменуется рекордным "триумвиратом" тепла», — сказал Евгений Тишковец.

Несколько дней подряд столбики термометров побьют предыдущие температурные максимумы для 17,18 и 19 февраля, которые зафиксировали в 1957, 1949 и 1925 годах, когда воздух прогревался до плюс 5,8, плюс 4,4 и плюс 3,7 градуса, соответственно.

Даже ночью воздух в столице не остынет ниже нуля. Ожидается до плюс трех градусов, а в дневные часы температура повысится до плюс шести. Причина — обширный теплый сектор атлантического циклона.