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12:02   16 Февраля 2020
Россия

Создатель саундтрека к сериалу «Бригада» Иванов утонул в Австралии​​​​​​​

Создатель саундтрека к сериалу «Бригада» Иванов утонул в Австралии​​​​​​​

Диджей и композитор разбился о скалы. Об этом сообщил журналист Михаил Козырев. По его словам, создатель саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов утонул в Австралии около пляжа Бонди Бич в Сиднее.

«Андрей Иванов погиб​​​. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху — нет», — добавил Михаил Козырев.

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Автор: Анатолий Кубарев
#австралия #сериал #композитор #бригада

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