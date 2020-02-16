Создатель саундтрека к сериалу «Бригада» Иванов утонул в Австралии
Диджей и композитор разбился о скалы. Об этом сообщил журналист Михаил Козырев. По его словам, создатель саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов утонул в Австралии около пляжа Бонди Бич в Сиднее.
«Андрей Иванов погиб. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху — нет», — добавил Михаил Козырев.
Диджей и композитор, создатель музыкального проекта Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии, разбившись о скалы. Погибшему было 47 лет. #смерть— Badcartoon (@Badcartoon1) February 16, 2020
Сегодня умер Андрей Иванов, он же Триплекс. Совсем недавно мы выпустили совместный сингл, а спустя полгода планировалось продолжение. Всё записанное выложу, как доберусь до компа. Светлая память хорошему человеку и другу. pic.twitter.com/5u4otGOmML— Ivan Starzev (@starzev) February 15, 2020