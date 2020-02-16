Создатель саундтрека к сериалу «Бригада» Иванов утонул в Австралии​​​​​​​

Диджей и композитор разбился о скалы. Об этом сообщил журналист Михаил Козырев. По его словам, создатель саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов утонул в Австралии около пляжа Бонди Бич в Сиднее.

«Андрей Иванов погиб​​​. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху — нет», — добавил Михаил Козырев.

Диджей и композитор, создатель музыкального проекта Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии, разбившись о скалы. Погибшему было 47 лет. #смерть — Badcartoon (@Badcartoon1) February 16, 2020