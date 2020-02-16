Летчик-космонавт Юрчихин поделился нюансами работы на МКС

Герой России Федор Юрчихин накануне новой космической экспедиции рассказал на ВДНХ об опасностях, с которыми приходится сталкиваться в космосе. По его словам, иногда случаются нештатные ситуации, потому что техника не всегда работает идеально в условиях невесомости.

Летчик-космонавт в комментарии телеканалу Царьград отметил, что в Центре подготовки космонавтов собрались замечательные инструктора, у которых за спиной огромный опыт.

«Есть ребята, которые выходили в космос не один раз, не два раза, не три раза, по десятку раз, я вам серьезно говорю», — добавил Федор Юрчихин.

Экипаж Международной космической станции порой сталкивается с неизведанным — невесомостью, радиацией, плюс-минус 150, а все эти факторы влияют на технику, продолжил Юрчихин. Например, не раскручивается то, что должно раскрутиться.

С этой проблемой сталкиваются и россияне, и американцы. Подобного рода нештатные ситуации часто попадаются, поэтому затягиваются выходы в космос.