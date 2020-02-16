Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Поклонская призвала президента Украины не засматриваться на Крым

Поклонская призвала президента Украины не засматриваться на Крым

 Депутат Свищев назвал чистой и достойной победу биатлониста Логинова на ЧМ

Депутат Свищев назвал чистой и достойной победу биатлониста Логинова на ЧМ
Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

 Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа

Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа
Сеул подтвердил 29-й случай заражения коронавирусом

Сеул подтвердил 29-й случай заражения коронавирусом

Посольство РФ сообщило, что россиян нет среди заразившихся коронавирусом на судне в Японии

Посольство РФ сообщило, что россиян нет среди заразившихся коронавирусом на судне в Японии
Поклонская призвала президента Украины не засматриваться на Крым

Поклонская призвала президента Украины не засматриваться на Крым

 Депутат Свищев назвал чистой и достойной победу биатлониста Логинова на ЧМ

Депутат Свищев назвал чистой и достойной победу биатлониста Логинова на ЧМ
Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

 Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа

Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа
Сеул подтвердил 29-й случай заражения коронавирусом

Сеул подтвердил 29-й случай заражения коронавирусом

Посольство РФ сообщило, что россиян нет среди заразившихся коронавирусом на судне в Японии

Посольство РФ сообщило, что россиян нет среди заразившихся коронавирусом на судне в Японии
11:08   16 Февраля 2020
Россия

Поклонская призвала президента Украины не засматриваться на Крым

Поклонская призвала президента Украины не засматриваться на Крым

Владимир Зеленский может провести всеукраинский референдум и спросить у народа, «как жить дальше» стране. Об этом заявила заместитель председателя Госдумы по международным делам Наталья Поклонская. По ее словам, президенту Украины лучше не засматриваться на Крым.

Ранее Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении провести в октябре 2020 года местные выборы на всей территории Украины, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. По его словам, «хотелось бы провести местные выборы и в Крыму».

«Если Владимиру Александровичу очень хочется знать мнение народа, то нужно проводить не выборы, а всеукраинский референдум по вопросам, как дальше жить?», — ответила Поклонская.

По ее мнению, украинским властям пора оставить в покое вопрос принадлежности полуострова. Крым — это Россия, сказала РИА Новости Поклонская. Украине нужно двигаться дальше и признать очевидное, в том числе воссоединение крымчан с РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #крым #поклонская

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...