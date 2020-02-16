Поклонская призвала президента Украины не засматриваться на Крым

Владимир Зеленский может провести всеукраинский референдум и спросить у народа, «как жить дальше» стране. Об этом заявила заместитель председателя Госдумы по международным делам Наталья Поклонская. По ее словам, президенту Украины лучше не засматриваться на Крым.

Ранее Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении провести в октябре 2020 года местные выборы на всей территории Украины, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. По его словам, «хотелось бы провести местные выборы и в Крыму».

«Если Владимиру Александровичу очень хочется знать мнение народа, то нужно проводить не выборы, а всеукраинский референдум по вопросам, как дальше жить?», — ответила Поклонская.

По ее мнению, украинским властям пора оставить в покое вопрос принадлежности полуострова. Крым — это Россия, сказала РИА Новости Поклонская. Украине нужно двигаться дальше и признать очевидное, в том числе воссоединение крымчан с РФ.