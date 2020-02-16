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 Депутат Свищев назвал чистой и достойной победу биатлониста Логинова на ЧМ

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10:42   16 Февраля 2020
Россия

Депутат Свищев назвал чистой и достойной победу биатлониста Логинова на ЧМ

Депутат Свищев назвал чистой и достойной победу биатлониста Логинова на ЧМ

Российский биатлонист Александр Логинов — чемпион и гордость страны. Такими словами член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи РФ Дмитрий Свищев прокомментировал победу Логинова в спринте на чемпионате мира в Италии.

Ранее шведский биатлонист Себастьен Самуэльссон заявил, что Александра Логинова, которого дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил и вернули в спорт, «вообще не должно быть на чемпионате мира».

«Сейчас завистливые злопыхатели начнут соревноваться в своем умении испортить нам праздник», — сказал Дмитрий Свищев.

По его словам, победа Александра Логинова  — чистая и достойная, а тем, кто сомневается, лучше показывать собственные умения во время гонки, передает РИА Новости. Себастьен Самуэльссон — известный скандалист, который не успокоится в стремлении очернить российский спорт.

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Автор: Анатолий Кубарев
#госдума #свищев #логинов #биатлонисты

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