Сеул подтвердил 29-й случай заражения коронавирусом

Южная Корея подтвердила 29-й случай заражения коронавирусом COVID-2019. Об этом сообщил представитель организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при южнокорейском министерстве здравоохранения.

По его словам, заразился 38-летний гражданин Южной Кореи, который заявил, что не ездил за границу​​​. Анализ показал наличие вируса. Мужчина находится на карантине в Медицинском центре университета Коре.

Выздоровели девять человек. Таким образом, 20 человек все еще лечатся, а еще 577 — проверяются.

Ранее в субботу, 15 февраля, отпустили из карантина первых 366 южнокорейцев, которых эвакуировали из Уханя и разместили в городах Асан и Чинчхон. Вторую часть граждан должны отпустить в воскресенье утром.

