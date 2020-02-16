Уровень ущерба природе от нефтепродуктов повысился в пять раз в 2018 году

Уровень ущерба окружающей среде от продуктов нефтяной промышленности повысился в пять раз за период с 2017 до 2018 года, пишет в воскресенье газета «Известия», ссылаясь на отчет Минприроды РФ.

Если в 2017 году ущерб составлял 1 миллиард рублей, то через год — уже 5,1 миллиарда.

В пресс-службе Росприроднадзора изданию рассказали, что причиной роста отрицательного воздействия на природу стали регулярные нарушения, связанные с изношенностью трубопроводов и оборудования, а также несоблюдение предприятиями правил эксплуатации и профилактики технического оснащения.

Эксперты заявили, что ключевым фактором, провоцирующим увеличение вредных выбросов, являются изменения климата, а именно глобальное потепление.

Глава Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов ВШЭ Георгий Сафонов объяснил, что нефтегазовая инфраструктура России в северных широтах и арктическом поясе не была готова к протаиванию грунтов из-за рекордно высокой температуры в 2019 году. Разрушение грунтов в числе прочего становится причиной разлива нефти и иных нарушений.

Также отмечается нехватка внимания к экологическим проблемам со стороны руководства страны. Необходимо усовершенствовать регуляторные меры и повысить ответственность предпринимателей.