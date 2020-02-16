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Посольство РФ сообщило, что россиян нет среди заразившихся коронавирусом на судне в Японии

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Глава МИД Японии сообщил о переходе к новому этапу переговоров с Россией
7:53   16 Февраля 2020
Весь мир

Посольство РФ сообщило, что россиян нет среди заразившихся коронавирусом на судне в Японии

Посольство РФ сообщило, что россиян нет среди заразившихся коронавирусом на судне в Японии

Российское посольство в Японии подтвердило информацию о том, что ни у кого из граждан РФ на круизном лайнере Diamond Princess в порту города Иокогама за последние сутки не был обнаружен коронавирус, рассказали в воскресенье ТАСС в дипредставительстве.

 

«На данный момент у наших граждан коронавирус не диагностирован», — сообщили российские дипломаты.

Ранее министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като объявил о 70 выявленных случаев заражения коронавирусом на Diamond Princess за последние сутки, теперь общее число заболевших составило 355.

Корабль вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. На борту судна находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, и одним из пассажиров оказался гражданин Китая, зараженный коронавирусом, который сошел на берег 25 января в Гонконге. Власти Японии решили провести медицинский осмотр всех находящихся на борту людей, пока лайнер стоит на якоре рядом с Иокогамой.

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Автор: Мария Милкевич
#коронавирус

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