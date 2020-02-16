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7:16   16 Февраля 2020
Россия

Скабеева рассказала об «украинском феномене» президента Зеленского

Скабеева рассказала об «украинском феномене» президента Зеленского

Телеведущая Ольга Скабеева обнаружила в президентстве Владимира Зеленского «украинский феномен», о чем написала в своем телеграм-канале.

Она опубликовала видео, на котором Зеленский обещает вернуть Крым, пародируя в бытность комиком президента Украины.

«Я обещаю: в следующем году мы вернем Крым. Я, конечно, слабо в это верю, но как президент я обязан вселять в вас доверие, веру в завтрашний день, бла-бла-бла и всякую чушь», — говорит на видео юморист.

Скабеева отметила, что Зеленский тогда представил пародию себя в будущем. В этом, по ее словам, и заключается украинский феномен.

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Автор: Мария Милкевич
#украина #зеленский #скабеева

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