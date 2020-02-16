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6:41   16 Февраля 2020
Весь мир

Глава МИД Японии сообщил о переходе к новому этапу переговоров с Россией

Глава МИД Японии сообщил о переходе к новому этапу переговоров с Россией

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил о переходе на новый этап переговоров с Россией по проблематике подписания мирного договора, передает телеканал NHK.

Глава японского внешнеполитического ведомства сообщил об этом по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я более конкретно поделился своими мыслями о том, как продолжить переговоры. Этапы меняются», – уточнил японский дипломат.

Мотэги отметил, что российская и японская стороны от противостояния по ключевым положениям перешли к более позитивному диалогу.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #япония

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