Глава МИД Японии сообщил о переходе к новому этапу переговоров с Россией
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил о переходе на новый этап переговоров с Россией по проблематике подписания мирного договора, передает телеканал NHK.
Глава японского внешнеполитического ведомства сообщил об этом по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
«Я более конкретно поделился своими мыслями о том, как продолжить переговоры. Этапы меняются», – уточнил японский дипломат.
Мотэги отметил, что российская и японская стороны от противостояния по ключевым положениям перешли к более позитивному диалогу.