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5:20   16 Февраля 2020
Весь мир

Израильская авиация поразила военные цели ХАМАС в Газе в ответ на ракетный обстрел

Израильская авиация поразила военные цели ХАМАС в Газе в ответ на ракетный обстрел

Истребители и вертолеты израильской авиации в ночь с субботы на воскресенье атаковали ряд военных целей ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный удар палестинских радикалов по Израилю, сообщает в Twitter пресс-служба израильской Армии обороны.

В субботу армейская пресс-служба заявила, что палестинские радикалы выпустили две ракеты по Израилю с территории сектора Газа. По данным израильской государственной радиостанции Kan, за январь палестинцы выпустили по территории еврейского государства 25 ракет и минометных снарядов.

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Автор: Мария Милкевич
#израиль #сектор газа

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