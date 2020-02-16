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4:17   16 Февраля 2020
Россия

Российская саночница выиграла второе золото на чемпионате мира в Сочи

Российская саночница выиграла второе золото на чемпионате мира в Сочи

Российская саночница Екатерина Катникова в субботу выиграла вторую для себя золотую награду на чемпионате мира в Сочи.

 

Теперь сборная России имеет в своем активе четыре золотых награды. Результат Катниковой гарантировал россиянам досрочную победу в медальном зачете чемпионата мира впервые в истории отечественного санного спорта. В 1978 году такого успеха достигла сборная СССР, завоевав две золотых награды из трех возможных.

Катникова впервые в истории российского санного спорта смогла выиграть две золотые медали на одном мировом первенстве. Если россияне в заключительный день соревнований победят в командной гонке, спортсменка может довести число наград до трех.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #спорт

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