Российская саночница выиграла второе золото на чемпионате мира в Сочи

Российская саночница Екатерина Катникова в субботу выиграла вторую для себя золотую награду на чемпионате мира в Сочи.

Теперь сборная России имеет в своем активе четыре золотых награды. Результат Катниковой гарантировал россиянам досрочную победу в медальном зачете чемпионата мира впервые в истории отечественного санного спорта. В 1978 году такого успеха достигла сборная СССР, завоевав две золотых награды из трех возможных.

Катникова впервые в истории российского санного спорта смогла выиграть две золотые медали на одном мировом первенстве. Если россияне в заключительный день соревнований победят в командной гонке, спортсменка может довести число наград до трех.