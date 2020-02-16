Эрдоган пошел на обострение с Россией в Сирии, ввозя оружие для идлибских боевиков

Российский посол в Турции Алексей Ерхов заявил об угрозах в свой адрес из-за произошедшего накануне в сирийской провинции Идлиб, а в турецких социальных сетях поднимается волна негатива в отношении РФ, рассказал журналист издания Regnum Станислав Тарасов.

По словам посла, сложившаяся ситуация похожа на ту, когда сирийская армия освобождала от террористов город Алеппо. Тогда русофобская истерия добром не кончилась — турки целенаправленно сбили российский самолет в небе над Сирией, а также был убит в прямом эфире посол РФ в Турции Андрей Карлов.

Обстановка обостряется, и Анкара активно перебрасывает в Идлибскую зону деэскалации солдат и военную технику для джихадистов. Это подтверждают видеозаписи, появившиеся в соцсетях и крупных СМИ.

В турецких соцсетях все чаще призывают к «ожесточенной войне с Россией» или «завоевании Сирии». Этим же занимаются некоторые политики. Например, глава Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели обвиняет Москву и Дамаск в гибели турецких военных в Сирии, призывая власти Турции «радикально переосмыслить российско-турецкие отношения».

«Сожгите Сирию, уничтожьте Идлиб, положите конец Асаду», — говорит он.

Сам президент Реджеп Тайип Эрдоган также делает различные заявления и обвиняет Москву в «невыполнении обязательств по Идлибу».

Турецкое издание Haber7 сообщает, что Эрдоган целенаправленно обостряет отношения с РФ накануне «готовящегося торга по Идлибу». Он намерен потребовать у Москвы признать сирийскую оппозицию в обмен на сдачу террористических бандформирований в Идлибской зоне деэскалации. Если это соответствует действительности, то методы Эрдогана выглядят сомнительно. Он подрывает политическое доверие, оказанное ему президентом России.