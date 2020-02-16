Слуцкий усомнился в идее «нового формата» урегулирования в Ливии

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий усомнился в идее министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр создать новый формат для мирного урегулирования в Ливии.

Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности Крамп-Карренбауэр выступила с инициативой обсуждать стабилизацию в Ливии при участии «евротройки» (ФРГ, Франция, Великобритания) и Италии.

«Инициатива министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании нового формата для стабилизации в Ливии при участии «евротройки» (Германия, Франция, Великобритания) и Италии, на мой взгляд, может быть сомнительна с точки зрения достижения результатов», — заявил Слуцкий.

Он считает, что предложенный механизм слишком бюрократизирован, и сложно представить, какая от него может быть польза. При этом депутат подчеркнул, что определять будущее страны должны ее граждане, поэтому любые форматы, создаваемые без участия самих ливийцев, будут неэффективны.

По мнению Слуцкого, нужно продолжать взаимодействие по образцу «московских встреч» и в формате «5+5» на женевской площадке.