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 Армия Сирии уничтожила в Идлибе турецкую военную технику, принадлежавшую боевикам

Армия Сирии уничтожила в Идлибе турецкую военную технику, принадлежавшую боевикам
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 Армия Сирии уничтожила в Идлибе турецкую военную технику, принадлежавшую боевикам

Армия Сирии уничтожила в Идлибе турецкую военную технику, принадлежавшую боевикам
1:02   16 Февраля 2020
Весь мир

Армия Сирии уничтожила в Идлибе турецкую военную технику, принадлежавшую боевикам

Армия Сирии уничтожила в Идлибе турецкую военную технику, принадлежавшую боевикам

Армия САР в течение последних дней уничтожила более 10 единиц техники, которую боевики из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* получили от турецких военных, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

ФАН публикует фото уничтоженной в Сирии турецкой техники, переданной боевикам

Известно, что в последнее время Анкара занимается активными поставками солдат и военной техники в Идлибскую зону деэскалации.

ФАН публикует фото уничтоженной в Сирии турецкой техники, переданной боевикам

В буферной зоне на границе Сирии с Турцией собралось более 70 танков, 200 бронемашин и 80 артиллерийских орудий, а также американские переносные зенитно-ракетные комплексы, которыми Анкара снабжает боевиков в провинции Идлиб. За последние дни там были сбиты два сирийских военных вертолета.

ФАН публикует фото уничтоженной в Сирии турецкой техники, переданной боевикам

Однако подконтрольные Турции террористы не умеют должным образом использовать поставляемую им военную технику, что повышает шансы сирийской армии на ее уничтожение. За последнюю неделю Дамаску удалось уничтожить в Идлибе 20 единиц турецкой бронетехники.

ФАН публикует фото уничтоженной в Сирии турецкой техники, переданной боевикам

* Террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич

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