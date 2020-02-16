Армия Сирии уничтожила в Идлибе турецкую военную технику, принадлежавшую боевикам

Армия САР в течение последних дней уничтожила более 10 единиц техники, которую боевики из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* получили от турецких военных, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

Известно, что в последнее время Анкара занимается активными поставками солдат и военной техники в Идлибскую зону деэскалации.

В буферной зоне на границе Сирии с Турцией собралось более 70 танков, 200 бронемашин и 80 артиллерийских орудий, а также американские переносные зенитно-ракетные комплексы, которыми Анкара снабжает боевиков в провинции Идлиб. За последние дни там были сбиты два сирийских военных вертолета.

Однако подконтрольные Турции террористы не умеют должным образом использовать поставляемую им военную технику, что повышает шансы сирийской армии на ее уничтожение. За последнюю неделю Дамаску удалось уничтожить в Идлибе 20 единиц турецкой бронетехники.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.