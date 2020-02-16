Сотрудники ЦПВС раздали гуманитарную помощь в поселке на юге Сирии

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон раздали гуманитарную помощь жителям поселка Намер на юге Сирии, в провинции Даръа, пишет Федеральное агентство новостей.

Сообщается, что российские военные раздали сирийцам 250 стандартных продовольственных наборов, в составе которых мука, сахар, конфеты и другие сладости, во дворе местной школы. Всего жители деревни получили 913 килограммов продовольствия.

Параллельно российские военные медики оказывали населению необходимую медицинскую помощь.

Российские саперы проверили небезопасную территорию в окрестностях поселка на наличие мин и неразорвавшихся осколков снарядов.