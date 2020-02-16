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Сотрудники ЦПВС раздали гуманитарную помощь в поселке на юге Сирии

Сотрудники ЦПВС раздали гуманитарную помощь в поселке на юге Сирии

 Эрдоган назвал Россию «руководителем кризиса в Ливии» без каких-либо доказательств

Эрдоган назвал Россию «руководителем кризиса в Ливии» без каких-либо доказательств
0:16   16 Февраля 2020
Весь мир

Сотрудники ЦПВС раздали гуманитарную помощь в поселке на юге Сирии

Сотрудники ЦПВС раздали гуманитарную помощь в поселке на юге Сирии

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон раздали гуманитарную помощь жителям поселка Намер на юге Сирии, в провинции Даръа, пишет Федеральное агентство новостей.

Сообщается, что российские военные раздали сирийцам 250 стандартных продовольственных наборов, в составе которых мука, сахар, конфеты и другие сладости, во дворе местной школы. Всего жители деревни получили 913 килограммов продовольствия.

Сирийцы в провинции Даръа получили гуманитарную помощь от России

Сирийцы в провинции Даръа получили гуманитарную помощь от России

Параллельно российские военные медики оказывали населению необходимую медицинскую помощь.

Сирийцы в провинции Даръа получили гуманитарную помощь от России

Российские саперы проверили небезопасную территорию в окрестностях поселка на наличие мин и неразорвавшихся осколков снарядов.

Сирийцы в провинции Даръа получили гуманитарную помощь от России

Сирийцы в провинции Даръа получили гуманитарную помощь от России

 

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сирия #гуманитарная помощь

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