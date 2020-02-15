Эрдоган назвал Россию «руководителем кризиса в Ливии» без каких-либо доказательств

Турецкие власти, занимающиеся контрабандой оружия и военной техники в Ливию в обход эмбарго ООН, утверждают, что инициатором кризиса в североафриканской стране является Россия.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил телеканалу NTV, что сделал свой вывод на основе опубликованного примерно два года назад снимка, на котором фигурируют командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава Генштаба ВС Валерий Герасимов и предприниматель Евгений Пригожин, которого Эрдоган считает главой ЧВК «Вагнера».

Стоит отметить, что это может служить лишь весьма слабым доказательством причастности России к руководству ливийским кризисом. Еще в ноябре 2018 выяснилось, что Пригожин являлся организатором официального обеда на встрече Минобороны с ливийской делегацией, а также принимал участие в обсуждении культурной программы.

Напомним, Россия непрерывно работает над урегулированием ситуации в Ливии, именно Москва инициировала переговоры, по итогам которых в Ливии завершились боевые действия.

Глава МИД Сергей Лавров неоднократно заявлял, что все слухи о российской ЧВК в Ливии — это домыслы, причем абсолютно бездоказательные.

Между тем сама Турция занимается прямым вмешательством во внутренние дела Ливии, отправляя для поддержки ПНС сирийских боевиков, собственных военнослужащих и наемников ЧВК SADAT. Именно для того, чтобы оправдать свои действия, Эрдоган и спекулирует слухами о ЧВК «Вагнера».