Мужчина застрелил двоих человек в центре Калининграда

Мужчина устроил перестрелку в центре Калининграда и убил двоих человек, пишут местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, стрельба произошла у входа в Центральный рынок. Преступник застрелил семейную пару и ранил их ребенка, после чего, по предварительным данным, покончил с собой. Смерть наступила в больнице.

Пострадавшему мальчику 13 лет, у него огнестрельное ранение ягодицы. Жизнь ребенка вне опасности.

Сообщается, что его погибшие родители работали на рынке вместе с мужчиной, который открыл стрельбу.