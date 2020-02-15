Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мужчина застрелил двоих человек в центре Калининграда

Мужчина застрелил двоих человек в центре Калининграда

 Обозреватели «Царьграда» обсудили поправки в закон о банкротстве в России

Обозреватели «Царьграда» обсудили поправки в закон о банкротстве в России
Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

 Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа

Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа
Замглавы МИД опроверг заявление Эрдогана о российских ЧВК в Ливии

Замглавы МИД опроверг заявление Эрдогана о российских ЧВК в Ливии

 Ядерное вооружение Ирана скорее сдержит «брутальный» Трамп, чем МАГАТЭ

Ядерное вооружение Ирана скорее сдержит «брутальный» Трамп, чем МАГАТЭ

Мужчина застрелил двоих человек в центре Калининграда

Мужчина застрелил двоих человек в центре Калининграда

 Обозреватели «Царьграда» обсудили поправки в закон о банкротстве в России

Обозреватели «Царьграда» обсудили поправки в закон о банкротстве в России
Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

 Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа

Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа
Замглавы МИД опроверг заявление Эрдогана о российских ЧВК в Ливии

Замглавы МИД опроверг заявление Эрдогана о российских ЧВК в Ливии

 Ядерное вооружение Ирана скорее сдержит «брутальный» Трамп, чем МАГАТЭ

Ядерное вооружение Ирана скорее сдержит «брутальный» Трамп, чем МАГАТЭ

22:02   15 Февраля 2020
Россия

Мужчина застрелил двоих человек в центре Калининграда

Мужчина застрелил двоих человек в центре Калининграда

Мужчина устроил перестрелку в центре Калининграда и убил двоих человек, пишут местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, стрельба произошла у входа в Центральный рынок. Преступник застрелил семейную пару и ранил их ребенка, после чего, по предварительным данным, покончил с собой. Смерть наступила в больнице.

Пострадавшему мальчику 13 лет, у него огнестрельное ранение ягодицы. Жизнь ребенка вне опасности.

Сообщается, что его погибшие родители работали на рынке вместе с мужчиной, который открыл стрельбу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #стрельба #калининград

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...