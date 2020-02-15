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21:57   15 Февраля 2020
Россия

Обозреватели «Царьграда» обсудили поправки в закон о банкротстве в России

Обозреватели «Царьграда» обсудили поправки в закон о банкротстве в России

Одобренные Госдумой РФ поправки в закон о банкротстве физлиц могут обернуться для России финансовой катастрофой, сделав миллионы семей банкротами, предположил экономический обозреватель издания «Царьград» Юрий Пронько в программе «Царьград.Главное».

Поправки предусматривают введение внесудебного порядка признания несостоятельности должников, а также снижение порога задолженности, позволяющего запустить процедуру банкротства с 500 000 до 50 000 рублей.

Финансовая катастрофа: миллионы семей в России станут банкротами

Соведущая Пронько Мария Иваткина подчеркнула, что банкротство ни в коем случае нельзя воспринимать как спасение от кредитной кабалы, ведь у банкрота изымается имущество, он больше не может занимать руководящие или государственные должности, а также брать новые кредиты. По ее словам, поправки к закону не помогут конкретному должнику и не решат в целом проблему закредитованности в стране, ведь эта проблема заключается в бедности — половина россиян тратит на выплаты по кредитам половину семейного бюджета.

Юрий Пронько посоветовал согражданам в случае сложной ситуации с деньгами потуже затянуть пояса и экономить на всем, но ни в коем случае не брать кредит и тем более не прибегать к услугам микрофинансовых организаций.

При этом обозреватель считает, что если поправки все же примут, закон станет лучше, чем сейчас, и миллионы семей в России смогут воспользоваться им.

«Может быть, скажу странную вещь, но банкротство — это начало выздоровления. Не нужно бегать от банков, — предупредил ведущий и перечислил три возможных решения проблемы: — Экономия, диалог с кредитором, понимание, что обременением не может быть ваше единственное жилье».

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Автор: Мария Милкевич
#россия #банкротство #кредиты

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