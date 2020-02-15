Обозреватели «Царьграда» обсудили поправки в закон о банкротстве в России

Одобренные Госдумой РФ поправки в закон о банкротстве физлиц могут обернуться для России финансовой катастрофой, сделав миллионы семей банкротами, предположил экономический обозреватель издания «Царьград» Юрий Пронько в программе «Царьград.Главное».

Поправки предусматривают введение внесудебного порядка признания несостоятельности должников, а также снижение порога задолженности, позволяющего запустить процедуру банкротства с 500 000 до 50 000 рублей.

Финансовая катастрофа: миллионы семей в России станут банкротами

Соведущая Пронько Мария Иваткина подчеркнула, что банкротство ни в коем случае нельзя воспринимать как спасение от кредитной кабалы, ведь у банкрота изымается имущество, он больше не может занимать руководящие или государственные должности, а также брать новые кредиты. По ее словам, поправки к закону не помогут конкретному должнику и не решат в целом проблему закредитованности в стране, ведь эта проблема заключается в бедности — половина россиян тратит на выплаты по кредитам половину семейного бюджета.

Юрий Пронько посоветовал согражданам в случае сложной ситуации с деньгами потуже затянуть пояса и экономить на всем, но ни в коем случае не брать кредит и тем более не прибегать к услугам микрофинансовых организаций.

При этом обозреватель считает, что если поправки все же примут, закон станет лучше, чем сейчас, и миллионы семей в России смогут воспользоваться им.