Письмо и дневник русского защитника Донбасса выставят в центре «Ленинградский доброволец»

Дневник и последнее письмо погибшего в Донбассе русского добровольца Александра Чепишко передали в Музей боевого братства в преддверии Дня памяти воина-интернационалиста. Сенатор Франц Клинцевич поддержал эту идею.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, воин-интернационалист, участвовавший в войне в Афганистане поддержал идею причислить русских добровольцев к воинам-интернационалистам и ветеранам боевых действий.

«Потому что это по-настоящему мужественные люди, находящиеся на другой духовно-нравственной ступени, принявшие для себя такое решение — рискуя жизнью, отстаивать интересы русского мира, русских людей. Это люди особой категории, и, конечно, государство такую категорию людей должно поддерживать и отмечать», – сказал Клинцевич в бедеде с ФАН.

Сенатор убежден, что очень важно правильно подать правду об этих людях и показать истинный смысл их действий. По мнению Клинцевича, каждый желающий должен иметь право ознакомиться с дневником Чепишко, в котором запечатлена война, какой ее увидели участники.

«Когда мы читаем эти дневники, мы видим историю людей, которые это писали, мы понимаем, насколько они серьезные патриоты и как много они сделали для нас», – объяснил Клинцевич.

Дневник Чепишко нашла его мать Людмила спустя несколько лет после гибели сына, когда перебирала старые вещи покойного мужа. Последняя запись датирована 30 августа 2014 года. В письме к отцу Чепишко подробно рассказал о мотивах, которые заставили его вместе с братом Дмитрием отправиться в Луганск защищать местное русскоязычное население. В Донбассе ветеран двух чеченских войн участвовал в освобождении населенных пунктов Хрящеватое и Новосветловка.