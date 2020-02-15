Порошенко заявил, что украинская власть боится оппозиции больше, чем Путина

Экс-президента Украины заподозрили в предательстве национальных интересов за подписание Минских соглашений в 2014 году. Порошенко считает, что Госбюро допрашивало его из-за страха перед оппозицией.

«Страх перед оппозицией: ее власть боится больше, чем (президента РФ Владимира) Путина», — сказал экс-глава украинского государства.

Порошенко убежден, что Минские договоренности спасли Украину, поскольку дали стране время укрепить армию и возможность сдержать «русскую агрессию».

«Эти договоренности спасли Украину, поскольку дали нам время укрепить армию, государственные учреждения и сдержать российскую агрессию, когда мы не имели, чем обороняться», — сказал он.

В 2015 году лидерами «нормандской четверки» был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Документ предусматривает прекращение огня и разведение сил в Донбассе, а также диалог с жителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.