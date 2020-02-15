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20:35   15 Февраля 2020
Россия

Почему День святого Валентина вызывает у россиян депрессию

Почему День святого Валентина вызывает у россиян депрессию

В истории 14 февраля — особая дата. В тот день император Клавдий II казнил святого Валентина за тайные браки, герцог Карл Орлеанский отправил первую «валентинку», птицы в Древнем Риме создавали пару, а советская армия без романтики освободила от фашистов Ростов-на-Дону, что стало поводом для современных коммунистов дарить друг другу открытки со Сталиным.

Почему праздник критикуют

В Россию День Святого Валентина пришел лишь в эпоху «перестройки». Официального статуса он не имеет до сих пор. По данным соцопроса, в этом году его отмечали лишь 20% россиян. Это почти на треть меньше, чем два года назад.

Кто-то специально игнорирует праздничный день, а кто-то придумывает свои альтернативы. Например, в партии «Коммунисты России» на 14 февраля дарят друг другу «сталинтинки». В честь освобождения от фашистов в 1944 году Ростова-на-Дону, объяснил зампред партии Сергей Малинкович.

«Праздник спорный. Но это буржуазное явление, поэтому мы поняли, что у людей отбирать «валентинки», наверное, не стоит. Но мы свои пять копеек в этот праздник вставим: все коммунисты, у кого есть время и задор, дарим друг другу «сталинтинки», — говорит Сергей Малинкович.

«Сталинтика» — это сердечко, вырезанное из бумаги, а в сердечке у коммунистов – изображение Сталина. Кстати, свою «сталинтинку» Малинкович получил и этому очень рад.

Психолог рассказала, почему День Святого Валентина вызывает у россиян депрессию

Святому Валентину снова не удалось пронзить стрелой сердце Виталия Валентиновича Милонова. Депутат Госдумы снова публично потребовал запретить праздник для школьников. Не видит парламентарий особой ценности в празднике.

«Этот праздник бессмысленный. В школах находятся дети. Дети, когда вырастут, сами сделают выбор. Когда этого праздника у нас в стране не было, у нас с демографией все было хорошо. У нас есть собственный праздник День семьи, Петра и Февронии. В том виде, в котором этот праздник (14 февраля) к нам пришёл он не несёт никакой ценности», — сказал Милонов в эфире программы «Время покажет»

Согласен с Милоновым и его коллега депутат Евгений Марченко.  Он вообще обвинил католического святого в том, что тот отвлекает детей от учебы и разоряет взрослых. Не трудно догадаться, что День всех влюбленных Марченко никогда не отмечает.

«Никакой содержательной идеи я в нем не вижу. Нет в нем смысла. Этот праздник нужен в большей части для бизнеса, потому что в этот день в магазинах растут продажи, очень активно продают атрибутику, связанную с этим праздником – сердечки, подарки, еще что-то… Это праздник бизнесменов. В людях он ничего не воспитывает», — посетовал Марченко.

Повод для расстройств

Семейный психолог Наталья Панфилова считает, что в России пока не сложились традиции, как отмечать День святого Валентина в отличие от Дня защитника Отечества и 8 марта.

«Даже среди молодых людей к этому празднику неоднозначное отношение. Мне кажется, что это из-за перебора праздников, которые идут дальше. Люди ждут привычных праздников, ждут много подарков», — объясняет Панфилова.

Нередко завышенные ожидания от праздника могут приводить к психическим расстройствам и даже к депрессии. Например, мужчина делает девушке предложение руки и сердца и ожидает, что в День всех влюбленных она непременно согласится. Но возлюбленная отказывается.

Психолог рассказала, почему День Святого Валентина вызывает у россиян депрессию

Подарки на День всех влюбленных, по мнению психолога, больше похожи на обязательства.

«Праздник, который еще не совсем понятен… это скорее, некоторое обязательство. Если я тебя с этим праздником поздравляю, то я тебя обязательно люблю, ты моя пара и это излишне подчеркивается», — думает Панфилова.

Еще более напряженным День Святого Валентина становится для одиноких людей.

«По напряженности для одиноких людей праздник можно сравнить с Новым годом. Например, человек по разным причинам встречает День всех влюбленных в дороге где-то», — предполагает психолог, добавляя, что так, возникает чувство отчужденности.

Активно воздействует и окружение: кругом магазины продают праздничную атрибутику с сердечками, обостряют ситуацию и социальные сети, СМИ, которые напоминают о том, чтобы пройти тест на совместимость партнера или отправить виртуальную «валентинку».

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Автор: Елизавета Антонова
#россия #общество #психолог #день святого валентина

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