Почему День святого Валентина вызывает у россиян депрессию

В истории 14 февраля — особая дата. В тот день император Клавдий II казнил святого Валентина за тайные браки, герцог Карл Орлеанский отправил первую «валентинку», птицы в Древнем Риме создавали пару, а советская армия без романтики освободила от фашистов Ростов-на-Дону, что стало поводом для современных коммунистов дарить друг другу открытки со Сталиным.

Почему праздник критикуют

В Россию День Святого Валентина пришел лишь в эпоху «перестройки». Официального статуса он не имеет до сих пор. По данным соцопроса, в этом году его отмечали лишь 20% россиян. Это почти на треть меньше, чем два года назад.

Кто-то специально игнорирует праздничный день, а кто-то придумывает свои альтернативы. Например, в партии «Коммунисты России» на 14 февраля дарят друг другу «сталинтинки». В честь освобождения от фашистов в 1944 году Ростова-на-Дону, объяснил зампред партии Сергей Малинкович.

«Праздник спорный. Но это буржуазное явление, поэтому мы поняли, что у людей отбирать «валентинки», наверное, не стоит. Но мы свои пять копеек в этот праздник вставим: все коммунисты, у кого есть время и задор, дарим друг другу «сталинтинки», — говорит Сергей Малинкович.

«Сталинтика» — это сердечко, вырезанное из бумаги, а в сердечке у коммунистов – изображение Сталина. Кстати, свою «сталинтинку» Малинкович получил и этому очень рад.

Святому Валентину снова не удалось пронзить стрелой сердце Виталия Валентиновича Милонова. Депутат Госдумы снова публично потребовал запретить праздник для школьников. Не видит парламентарий особой ценности в празднике.

«Этот праздник бессмысленный. В школах находятся дети. Дети, когда вырастут, сами сделают выбор. Когда этого праздника у нас в стране не было, у нас с демографией все было хорошо. У нас есть собственный праздник День семьи, Петра и Февронии. В том виде, в котором этот праздник (14 февраля) к нам пришёл он не несёт никакой ценности», — сказал Милонов в эфире программы «Время покажет»

Согласен с Милоновым и его коллега депутат Евгений Марченко. Он вообще обвинил католического святого в том, что тот отвлекает детей от учебы и разоряет взрослых. Не трудно догадаться, что День всех влюбленных Марченко никогда не отмечает.

«Никакой содержательной идеи я в нем не вижу. Нет в нем смысла. Этот праздник нужен в большей части для бизнеса, потому что в этот день в магазинах растут продажи, очень активно продают атрибутику, связанную с этим праздником – сердечки, подарки, еще что-то… Это праздник бизнесменов. В людях он ничего не воспитывает», — посетовал Марченко.

Повод для расстройств

Семейный психолог Наталья Панфилова считает, что в России пока не сложились традиции, как отмечать День святого Валентина в отличие от Дня защитника Отечества и 8 марта.

«Даже среди молодых людей к этому празднику неоднозначное отношение. Мне кажется, что это из-за перебора праздников, которые идут дальше. Люди ждут привычных праздников, ждут много подарков», — объясняет Панфилова.

Нередко завышенные ожидания от праздника могут приводить к психическим расстройствам и даже к депрессии. Например, мужчина делает девушке предложение руки и сердца и ожидает, что в День всех влюбленных она непременно согласится. Но возлюбленная отказывается.

Подарки на День всех влюбленных, по мнению психолога, больше похожи на обязательства.

«Праздник, который еще не совсем понятен… это скорее, некоторое обязательство. Если я тебя с этим праздником поздравляю, то я тебя обязательно люблю, ты моя пара и это излишне подчеркивается», — думает Панфилова.

Еще более напряженным День Святого Валентина становится для одиноких людей.

«По напряженности для одиноких людей праздник можно сравнить с Новым годом. Например, человек по разным причинам встречает День всех влюбленных в дороге где-то», — предполагает психолог, добавляя, что так, возникает чувство отчужденности.

Активно воздействует и окружение: кругом магазины продают праздничную атрибутику с сердечками, обостряют ситуацию и социальные сети, СМИ, которые напоминают о том, чтобы пройти тест на совместимость партнера или отправить виртуальную «валентинку».