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Певец Осин вышел с плакатом в поддержку похищенных в Ливии россиян

Певец Осин вышел с плакатом в поддержку похищенных в Ливии россиян
20:00   15 Февраля 2020
Весь мир

Певец Осин вышел с плакатом в поддержку похищенных в Ливии россиян

Певец Осин вышел с плакатом в поддержку похищенных в Ливии россиян

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан уже 10 месяцев находятся в ливийской тюрьме «Митига» без суда и следствия. Коллеги социологов и неравнодушные граждане организовали бессрочный пикет в поддержку россиян.

Заслуженный артист России, певец, композитор, педагог, почетный член Российской Академии художеств Ян Осин также принял участие в пикетах. Он напомнил, что о помилованной президентом РФ Владимиром Путиным израильтянке Нааме Иссахар трубил весь мир, поэтому обществу нужно консолидироваться и по вопросу защиты заключенных в «Митиге» социологов. 

«Наши граждане, насколько я знаю, ничего не сделали такого, не везли запрещенные препараты, не занимались пропагандой странных вещей, они просто изучали социологию. <…> Их там держат, даже, говорят, применяют силу и другие методы воздействия», – рассказывает артист в беседе с ФАН.

По мнению почетного члена Российской Академии художеств, Россия сильный игрок на международной арене и она сможет защитить своих граждан. Осин выразил надежду, что соответствующие поправки отразятся в Конституции.

«Если мы считаем, что наша страна крупный игрок на мировом рынке, и политическом, и экономическом, то нужно проявлять силу в деле защиты граждан нашей страны, которые находятся за ее пределами. Я надеюсь, соответствующие поправки будут внесены в нашу Конституцию», — добавил заслуженный артист РФ.

Тюрьма «Митига», в которой удерживают социологов, находится под контролем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем. Несмотря на то, что социологи предварительно согласовали свою работу с «правительством», в мае их силой задержали члены группировки RADA. Террористы, связанные с ПНС, не раз фигурировали в докладах ООН о похищении людей ради выкупа.

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Автор: Алина Бранцевич
#ливия #осин #социологи #пнс ливии

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