Лавров заявил, что победа над террористами в Идлибе неизбежна

Победа над террористами в Идлибе неизбежна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее Лавров провел встречу с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу. Это была первая личная встреча сторон после серьёзного обострения ситуации в Идлибе, где за последние недели погибли несколько десятков турецких военных и были сбиты два сирийских вертолета. Лавров подчеркнул, что договоренности России и Турции по Идлибу не предполагают отказа от борьбы с терроризмом на данной территории и Москва не обязана во всем с ней соглашаться.