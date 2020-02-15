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Лавров заявил, что победа над террористами в Идлибе неизбежна

Лавров заявил, что победа над террористами в Идлибе неизбежна

 Лавров заявил, что у России и Турции хорошие отношения, но это не значит полного согласия

Лавров заявил, что у России и Турции хорошие отношения, но это не значит полного согласия

18:43   15 Февраля 2020
Весь мир

Лавров заявил, что победа над террористами в Идлибе неизбежна

Лавров заявил, что победа над террористами в Идлибе неизбежна

Победа над террористами в Идлибе неизбежна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее Лавров провел встречу с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу. Это была первая личная встреча сторон после серьёзного обострения ситуации в Идлибе, где за последние недели погибли несколько десятков турецких военных и были сбиты два сирийских вертолета. Лавров подчеркнул, что договоренности России и Турции по Идлибу не предполагают отказа от борьбы с терроризмом на данной территории и Москва не обязана во всем с ней соглашаться.

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Автор: Алина Бранцевич
#сирия #идлиб #лавров #террористы

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