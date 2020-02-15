Навальный признал, что озвучивает правки к Конституции ради хайпа

В эфире передачи «Россия будущего» блогер Алексей Навальный раскритиковал поправки к Конституции, усомнился в компетентности рабгруппы по поправкам и даже дал совет по поправкам президенту РФ Владимиру Путину, сообщают «Народные новости».

Ранее Путин заявил, что РФ не последует опыту Запада и сохранит традиционные понятия «мама» и «папа» вместо предложенных «родитель 1» и «родитель 2». Блогер заявил, что эта тема никому не интересна, поэтому предложил правительству внести такую поправку, чтобы сообщества бушевали.

«Я бы включил в поправки к Конституции тему про то, что брак — это союз только между мужчиной и женщиной. Никто бы другого не обсуждал вообще! Вся либеральная общественность и меньшинства бушевали, все консерваторы бушевали бы радостно. Все бы это обсуждали, был бы хоть какой-то интерес к этой теме», — рассказал в эфире Навальный.

Оппозиционер также считает, что можно было бы внести в предложение вопрос о смертной казни или «придумать еще что-нибудь» для того, чтобы люди хоть «как-то возмущались». Иными словами, улучшение уровня жизни россиян мало волнует блогера — все его цели сводятся только к получению «реакции аудитории».