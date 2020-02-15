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Лавров заявил, что победа над террористами в Идлибе неизбежна

Лавров заявил, что победа над террористами в Идлибе неизбежна

 Лавров заявил, что у России и Турции хорошие отношения, но это не значит полного согласия

Лавров заявил, что у России и Турции хорошие отношения, но это не значит полного согласия

18:15   15 Февраля 2020
Россия

Договоренности с РФ с Турцией не предполагают отказа от борьбы с террористами в Сирии

Договоренности с РФ с Турцией не предполагают отказа от борьбы с террористами в Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что договоренности России и Турции по Идлибу не предполагают отказа от борьбы с терроризмом на данной территории.

«Договоренности с Турцией не предполагают отказа от борьбы с террористами в Сирии», – заявил Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава МИД РФ добавил, что несмотря на хорошие отношения с Турцией, Россия не обязана во всем с ней соглашаться.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу  заявил, что конфликтная ситуация в сирийском Идлибе в глобальном плане не повлияет на отношения России и Турции, а также не поставки российских ракетных комплексов С-400.

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Автор: Алина Бранцевич
#сирия #турция #лавров

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