Договоренности с РФ с Турцией не предполагают отказа от борьбы с террористами в Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что договоренности России и Турции по Идлибу не предполагают отказа от борьбы с терроризмом на данной территории.

«Договоренности с Турцией не предполагают отказа от борьбы с террористами в Сирии», – заявил Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава МИД РФ добавил, что несмотря на хорошие отношения с Турцией, Россия не обязана во всем с ней соглашаться.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что конфликтная ситуация в сирийском Идлибе в глобальном плане не повлияет на отношения России и Турции, а также не поставки российских ракетных комплексов С-400.