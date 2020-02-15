Ядерное вооружение Ирана скорее сдержит «брутальный» Трамп, чем МАГАТЭ

14 февраля завершилась конференция по ядерной безопасности Международного Агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Одной из ключевых тем стала ядерная программа Ирана.

Судя по всему, особых результатов на конференции не было. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ограничился только заявлением:

«Мы в контакте с Ираном, пытаемся прояснить ряд вопросов. Мы по-прежнему в процессе, но пока не достигли точки, когда могли бы дать полную оценку того, что происходит», — заявил Гросси.

А происходит то, что мир снова подошел к критической черте третьей мировой войны. После одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) политическая ситуация вернулась к середине нулевых годов, когда США и Израиль готовили сценарии ударов по Ирану и ликвидацию его руководства, так как подозревали Тегеран в разработке ядерного оружия. Только через 10 лет, в 2015 году, общими усилиями шести стран: России, США, Китая, Франции, Германии и Великобритании был заключен СВПД, который снял угрозу. Как оказалось, не навсегда.

Сотрудничество МАГАТЭ с Ираном было частью договора по СВПД. Сотрудники Агентства должны были посещать иранские ядерные объекты и гарантировать их мирную направленность.

Впрочем, даже частые проверки МАГАТЭ не остановят Иран в разработке ядерного оружия, если такие планы у него есть, уверен российский ученый-востоковед, один из ведущих экспертов по Ближнему Востоку Евгений Сатановский.

«МАГАТЭ для ядерного вооружения или разоружения, как репейник на хвосте у собаки: и не мешает, и не помогает, и быстрее не стимулирует, и медленнее не останавливает. Можно подумать, МАГАТЭ помешало кому-то получить ядерное оружие: Пакистану, Индии или там Северной Корее? Северная Корея только что на наших глазах водородную бомбу получила и что МАГАТЭ?», — прокомментировал Сатановский «Политике Сегодня».

Эксперт уверен: ядерное оружие у Ирана будет, причем до конца десятилетия. Пока единственным, кто может замедлить этот процесс, является вовсе не МАГАТЭ, которое, по мнению эксперта, выполняет чисто представительские функции, а «брутальный» Трамп.

«Технически можно через год, исходя из общеполитических соображений. Наверное, дождутся завершения каденции Трампа, чтобы чего не случилось. Вот его в этом году изберут, еще года четыре он поправит. Трамп — человек брутальный, возьмет еще шендорахнет по ним», — размышляет Сатановский.

Агрессивная политика Дональда Трампа беспокоит не только Иран и мировое сообщество, но и его сторонников-республиканцев, которые занимают большинство в Сенате США. После внезапного (даже для многих американских политиков) приказа Трампа об убийстве иранского генерала, народного героя и третьего человека в стране Касема Сулеймани опасность почувствовали даже сторонники лидера США. Так, Сенат одобрил резолюцию, которая должна «утихомирить» импульсивного главу Белого дома.

Правда, документ должен подписать сам Трамп. Который заявил, что не собирается этого делать.

«Для БЕЗОПАСНОСТИ нашей страны очень важно, чтобы Сенат Соединенных Штатов не голосовал за резолюцию о военных полномочиях Ирана. У нас все хорошо с Ираном, и сейчас не время показывать слабость. Американцы в подавляющем большинстве поддерживают нашу атаку на террористов Сулеймани», — написал он в Twitter.

It is very important for our Country’s SECURITY that the United States Senate not vote for the Iran War Powers Resolution. We are doing very well with Iran and this is not the time to show weakness. Americans overwhelmingly support our attack on terrorist Soleimani.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 12, 2020

От воли США зависит, разгорится ли новый конфликт на Ближнем Востоке, не сомневается Сатановский. Это доказал пример с Сулеймани, которого ликвидировали без объявления войны.

«Зависит это не от иранцев, если американцы по той или другой причине решат ударить по Ирану – они по нему ударят. Точно также как это было с ликвидацией Касема Сулеймани. Ну приняли они решение де факто третьего человека в иранской политической иерархии уничтожить – уничтожили. Без всякого объявления войны», — отметил он.

Иран в гипотетическом конфликте будет действовать подпольно, считает Сатановский.

«Понятно, что это ассиметричный будет конфликт: американцы будут бить по Ирану, а иранцы, наоборот, по американцам, но через свои системы боевиков, шиитские резидентуры в Латинской Америке на территории самих Соединенных Штатов, в Европе, не могут они в прямом военном режиме справляться с Америкой – так это вообще никто кроме нас (России – прим. ред.) не может и не хочет», — заключил эксперт.

Теперь ядерную программу Ирана обсуждают на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая продлится до 16 февраля.

Сегодня в так называемый «Ядерный клуб» входят юридически восемь стран (фактически — девять). Среди них: Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР (де-факто). На территории многих стран, входящих в НАТО, расположено американское ядерное оружие. Некоторые эксперты уверены, что государства смогут им воспользоваться при необходимости.