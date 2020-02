Ядерное вооружение Ирана скорее сдержит «брутальный» Трамп, чем МАГАТЭ

14 февраля завершилась конференция по ядерной безопасности Международного Агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Одной из ключевых тем стала ядерная программа Ирана.

Судя по всему, особых результатов на конференции не было. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ограничился только заявлением:

А происходит то, что мир снова подошел к критической черте третьей мировой войны. После одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) политическая ситуация вернулась к середине нулевых годов, когда США и Израиль готовили сценарии ударов по Ирану и ликвидацию его руководства, так как подозревали Тегеран в разработке ядерного оружия. Только через 10 лет, в 2015 году, общими усилиями шести стран: России, США, Китая, Франции, Германии и Великобритании был заключен СВПД, который снял угрозу. Как оказалось, не навсегда.

Сотрудничество МАГАТЭ с Ираном было частью договора по СВПД. Сотрудники Агентства должны были посещать иранские ядерные объекты и гарантировать их мирную направленность.

Впрочем, даже частые проверки МАГАТЭ не остановят Иран в разработке ядерного оружия, если такие планы у него есть, уверен российский ученый-востоковед, один из ведущих экспертов по Ближнему Востоку Евгений Сатановский.

Эксперт уверен: ядерное оружие у Ирана будет, причем до конца десятилетия. Пока единственным, кто может замедлить этот процесс, является вовсе не МАГАТЭ, которое, по мнению эксперта, выполняет чисто представительские функции, а «брутальный» Трамп.

Агрессивная политика Дональда Трампа беспокоит не только Иран и мировое сообщество, но и его сторонников-республиканцев, которые занимают большинство в Сенате США. После внезапного (даже для многих американских политиков) приказа Трампа об убийстве иранского генерала, народного героя и третьего человека в стране Касема Сулеймани опасность почувствовали даже сторонники лидера США. Так, Сенат одобрил резолюцию, которая должна «утихомирить» импульсивного главу Белого дома.

Правда, документ должен подписать сам Трамп. Который заявил, что не собирается этого делать.

It is very important for our Country’s SECURITY that the United States Senate not vote for the Iran War Powers Resolution. We are doing very well with Iran and this is not the time to show weakness. Americans overwhelmingly support our attack on terrorist Soleimani....