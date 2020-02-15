Лавров заявил, что у России и Турции хорошие отношения, но это не значит полного согласия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что, несмотря на хорошие отношения, Россия и Турция не должны быть во всем согласны друг с другом.

«У нас с Турцией очень хорошие отношения, но это не значит, что мы должны во всем соглашаться», — заявил министр.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 1962 года. В этом году 56-я сессия конференции с 14 по 16 февраля проходит в Баварии.