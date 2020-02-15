Экономический обозреватель посоветовал россиянам «затягивать пояса» и не влезать в долги
Госдума в первом чтении одобрила поправки в закон, которые снизят порог задолженности для начала процедуры банкротства снизят с полумиллиона до 50 тысяч рублей. «Царьград» объяснил, чем это опасно для россиян и как выйти из тяжелого положения.
Ведущая канала «Царьград.Главное» Мария Иваткина пояснила, что после признания банкротства у человека изымается имущество, он не может занимать руководящие или государственные должности, не имеет права брать новые кредиты.
Экономический обозреватель «Царьграда» Юрий Пронько посоветовал людям, оказавшимся в тяжелой финансовой ситуации не влезать в долги и «затягивать пояса».
«Точно не занимать. И не делать, как говорят на финансовом рынке, «кредитное плечо». Потому что это точно усугубит вашу финансовую ситуацию. Ни в коем случае не пользоваться микрофинансовыми организациями», – посоветовал Пронько.