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18:16   15 Февраля 2020
Россия

Экономический обозреватель посоветовал россиянам «затягивать пояса» и не влезать в долги

Экономический обозреватель посоветовал россиянам «затягивать пояса» и не влезать в долги

Госдума в первом чтении одобрила поправки в закон, которые снизят порог задолженности для начала процедуры банкротства снизят с полумиллиона до 50 тысяч рублей. «Царьград» объяснил, чем это опасно для россиян и как выйти из тяжелого положения.

Ведущая канала «Царьград.Главное» Мария Иваткина пояснила, что после признания банкротства у человека изымается имущество, он не может занимать руководящие или государственные должности, не имеет права брать новые кредиты.

Экономический обозреватель «Царьграда» Юрий Пронько посоветовал людям, оказавшимся в тяжелой финансовой ситуации не влезать в долги и «затягивать пояса».

«Точно не занимать. И не делать, как говорят на финансовом рынке, «кредитное плечо». Потому что это точно усугубит вашу финансовую ситуацию. Ни в коем случае не пользоваться микрофинансовыми организациями», – посоветовал Пронько.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #банкротство

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