Дисквалифицированный Устюгов потребует публичного рассмотрения дела с участием журналистов

Российский биатлонист Евгений Устюгов не удивлен решению Международного союза биатлонистов (IBU) дисквалифицировать его за нарушение антидопинговых правил.

«Меня не удивляет, что в 2018 году IBU вынес решение по мне о том, что я не употреблял допинг, а теперь вдруг снова», — сказал он журналистам.

Спортсмен добавил, что во время заседания не было никаких свидетелей и никаких аргументов и назвал решение союза беспределом. Устюгов уже обратился в Австрийский суд и намерен обращаться в любые другие инстанции, если потребуется.

«Я буду требовать только публичного рассмотрения с участием журналистов», — подчеркнул Устюгов.

Глава Федерации, биатлонист Владимир Драчёв сказал, что решение о дисквалификации Устюгова шокировало тренерский штаб сборной России.

«Мне всегда обидно, когда забирают достойные результаты. Это не всегда красиво. Но пока окончательного решения нет, мы будем бороться за наших олимпийских чемпионов», — сказал Драчев.

Ранее сегодня стало известно, что IBU подтвердил дисквалификацию российских биатлонистов Устюгова и Светлану Слепцову на два года за нарушение антидопинговых правил. Из-за дисквалификации Устюгова РФ лишилась первого места в медальном зачете Олимпиады в Сочи 2014 года, а спортсмен лишается всех своих медалей, очков и призов.