Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым о ситуации в сирийском Идлибе прошли в позитивной атмосфере.

Это была первая личная встреча сторон после серьёзного обострения ситуации в Идлибе, где за последние недели погибли несколько десятков турецких военных и были сбиты два сирийских вертолета. Анкара считает Москву и Дамаск ответственными за эскалацию, однако Россия убеждена, что проблема кроется в невыполнении Турцией своих обязательств.

Чавушоглу добавил, что решение о необходимости провести встречу президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будет принято по итогам консультаций делегации Турции в Москве в понедельник.