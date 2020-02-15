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17:15   15 Февраля 2020
Весь мир

Глава МИД Турции остался доволен атмосферой встречи с Лавровым

Глава МИД Турции остался доволен атмосферой встречи с Лавровым

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым о ситуации в сирийском Идлибе прошли в позитивной атмосфере.

Это была первая личная встреча сторон после серьёзного обострения ситуации в Идлибе, где за последние недели погибли несколько десятков турецких военных и были сбиты два сирийских вертолета. Анкара считает Москву и Дамаск ответственными за эскалацию, однако Россия убеждена,  что проблема кроется в невыполнении Турцией своих обязательств.

Чавушоглу добавил, что решение о необходимости провести встречу президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будет принято по итогам консультаций делегации Турции в Москве в понедельник.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #идлиб #эрдоган #лавров #чавушоглу

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