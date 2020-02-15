Зеленский признался, что хочет начать отношения с Трампом с чистого листа

Президент Украины Владимир Зеленский выразил намерение посетить Белый дом и начать отношения с президентом США Дональдом Трампом с чистого листа.

«Я хочу приехать и с чистого листа начать наши отношения», – сказал украинский президент на конференции в Мюнхене.

Кроме того, на встрече президент намерен подписать с американской стороной «какие-то контракты». Ранее на конференции Зеленский признался, что мечтать получить «Оскар» и стать знаменитым в США актером, но славе, которая на него обрушилась после импичмента Трампа, украинский президент не рад.