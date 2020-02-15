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Лавров заявил, что победа над террористами в Идлибе неизбежна

Лавров заявил, что победа над террористами в Идлибе неизбежна

 Лавров заявил, что у России и Турции хорошие отношения, но это не значит полного согласия

Лавров заявил, что у России и Турции хорошие отношения, но это не значит полного согласия

17:48   15 Февраля 2020
Весь мир

Глава МИД Турции заявил, что ситуация в Идлибе не повлияет на отношения Анкары и Москвы

Глава МИД Турции заявил, что ситуация в Идлибе не повлияет на отношения Анкары и Москвы

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в субботу, 15 февраля, заявил, что конфликтная ситуация в сирийском Идлибе в глобальном плане не повлияет на отношения России и Турции, а также не поставки российских ракетных комплексов С-400. Такое мнение он высказал по итогам встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«Мы не можем менять наши принципиальные позиции и политику из-за единичных разногласий с той или иной страной. Мы не должны позволить проблемам в Сирии подорвать наше сотрудничество и отношения», — заявил турецкий дипломат.

Ранее в провинции Идлиб после попытки российских и турецких военных обострилась обстановка, а боевики усилили огонь. В результате этого погибли как российские, так и турецкие военнослужащие.

Напомним, что 11 февраля сирийские оппозиционеры, которых поддерживает Турция, начали масштабные атаки на город Серакиб и Нейраб в провинции Идлиб. Сирийской армии удалось отразить атаки.

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Автор: Галина Кандинская
#россия #сирия #турция

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