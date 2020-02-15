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17:48   15 Февраля 2020
Россия

 ​​​​​​​«Медиазона» за донаты придумывает истории о «жертвах» беспорядков в Москве

 ​​​​​​​«Медиазона» за донаты придумывает истории о «жертвах» беспорядков в Москве

Известное в оппозиционных кругах издание «Медиазона», показало свою готовность написать о задержании правоохранителями любого подписчика, который пожертвует ей деньги.

Как сообщают «Невские новости», в честь Дня всех влюбленных издание поделилось открыткой в Twitter, текст которой обещает «написать о задержании» подписчика, который пожертвует «Медиазоне» деньги.

"Медиазона" за донаты придумывает истории о "жертвах" беспорядков в Москве

Пост можно принять за шутку, однако о летних митингах в Москве и всех задержанных нарушителях издание и правда писало очень старательно. «Медиазона» в красках рассказывала о якобы применении грубой силы со стороны правоохранителей, а сторонников главы так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом) Алексея Навального представляло «невинными жертвами кровавого режима». Во время прошлогодних митингов в Москве издание неустанно рассказывало о судьбах многих нарушителей, которые провоцировали беспорядки и столкновения с правоохранительными органами.

Дело давно утихло, всех нарушителей наказали по заслугам, но «Медиазона» спустя полгода продолжает спекулировать на теме «политзаключенных». Недавно издание опубликовало статью о некоей Дарье Сосновской, которая рассказывает о том, как ее «ни за что» ударил полицейский. По версии авторов статьи, девушка просто гуляла по улице, а полицейские задержали ее «с применением силы». А на самом деле Сосновская активно участвовала в провокациях и оскорбляла полицейских. 

Причиной митингов летом 2019 года стало баллотирование юриста ФБК Любовь Соболь в Госдуму. Представителей ФБК сняли с выборов из-за подделки подписей и рисования «подписей мертвецов», представители ФБК создали целый «цех» по фальсификации подписей в свою пользу.

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Автор: Алина Бранцевич
#навальный #фбк #митинги #соболь #донаты

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