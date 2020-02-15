Устюгов еще может вернуть аннулированное IBU «золото» сочинской Олимпиады

Потеря Россией первого места в общем медальном зачете Олимпиады в Сочи не повлияет на имидж российского спорта, в том числе и за рубежом. В этом уверен член правления Федерации хоккея России, много лет занимавший пост первого вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Казиков.

Изменения в общем медальном зачете в домашней Олимпиаде-2014 произошли из-за дисквалификации олимпийского чемпиона в биатлоне Евгения Устюгова Международный союз биатлонистов (IBU) признал виновным спортсмена в нарушении антидопинговых правил. IBU считает, что в 2013 году Устюгов принимал запрещенный препарат оксандролон.

Решение Международного союза: дисквалификация на 2 года, начиная с даты принятия решения (с 13 февраля 2020 года) и аннулирование результатов Устюгова в период с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/14.

Решение IBU по Устюгову лишает Россию звания триумфатора сочинской Олимпиады. В 2014 году наша сборная завоевала 29 медалей: 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых. На втором месте была Норвегия с 26 медалями.

Бывший первый вице-президент ОКР Игорь Казиков не спешит ставить точку в деле Устюгова. По его словам, решение IBU может быть пересмотрено.

«Нужно до конца разобраться в этой всей истории. Поскольку есть возможность апеллировать, есть возможность обратиться в другие международные спортивные организации, включая Международный олимпийский комитет», — считает Казиков.

Он подчеркнул, что не понятно, как и где хранились материалы в течение шести лет после взятия проб на допинг. И отдельный вопрос: почему об этом так долго молчали?

При этом, Казиком с оптимизмом смотрит в будущее. Он уверен, что допинг-скандал с Устюговым не ударит по имиджу российского спорта.

«Это [потеря первого места] особо не повлияет на наш спорт. На то, чтобы молодежь или даже дети стремились заниматься биатлоном. Биатлон сегодня популярный вид спорта. Он развивается: все больше и больше детей идут заниматься именно биатлоном», — считает Казиков.

Еще одной потерей для российского спорта обернулась дисквалификация биатлонистки Светланы Слепцовой, также из-за допинга. Якобы спортменка принимала остарин - препарат, который возбуждает скелетно-мышечную ткань. Все достижения Слепцовой с 22 марта 2013-го по конец сезона-2013/14 аннулированы. За это время Светлана Слепцова выступила на 3-м этапе Кубка мира по биатлону в Анси: тогда Россия заняла 6 место.