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15:54   15 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Зеленский не рад той славе, которая обрушилась на него в США из-за Трампа

Зеленский не рад той славе, которая обрушилась на него в США из-за Трампа

Президент Украины признался, что мечтал быть известным в Америке актером, а не причиной импичмента президента США Дональда Трампа.

«Когда я был актером, я очень хотел получить «Оскар» и стать популярным в США. И теперь я популярен в США, но я этого не хотел!», – сказал он журналистам на Мюнхенской конференции.

Ранее на мероприятии в Мюнхене, посвященном безопасности, Зеленский рассказал, что допускает возможное проведение выборов в Донбассе в октябре этого года.

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Автор: Алина Бранцевич
#сша #трамп #импичмент #зеленский

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