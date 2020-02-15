Зеленский не рад той славе, которая обрушилась на него в США из-за Трампа

Президент Украины признался, что мечтал быть известным в Америке актером, а не причиной импичмента президента США Дональда Трампа.

«Когда я был актером, я очень хотел получить «Оскар» и стать популярным в США. И теперь я популярен в США, но я этого не хотел!», – сказал он журналистам на Мюнхенской конференции.

Ранее на мероприятии в Мюнхене, посвященном безопасности, Зеленский рассказал, что допускает возможное проведение выборов в Донбассе в октябре этого года.