Турция через Ливию стремится управлять всем Ближним Востоком

Итоговые решения Берлинской конференции по Ливии о «невмешательстве» не остановят планов Турции на ближневосточный регион, как и давнее эмбарго ООН. Об этом говорят данные из расследования Федерального агентства новостей, которые в очередной раз подтвердили масштабные турецкие поставки наемников и вооружения в Ливию.

Так, ФАН удалось выявить маршруты нескольких грузовых самолетов, которые прибывали в ливийский город Мисурату из Турции. Так, данные бортов показали, что один из самолетов принадлежит ливийскому авиаперевозчику Global Aviation and Service Group, еще два — молдавской компании Aerotranscargo. Журналисты ФАН предоставили снимок из аэропорта турецкого Стамбула. На Boeing 747–412 загрузили вооружение в ноябре, а затем оно было выгружено в Мисурате.

Президент Евразийского института молодежных инициатив, публицист и политолог Юрий Самонкин убежден, что грузовые суда поставляют в Ливию не гуманитарную помощь, а вооружение и наемников. Эксперт также уверен, что существует некое негласное соглашение между турецким лидером Реджепом Эрдоганом и главой так называемого Правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем. В беседе с Nation News Самонкин объяснил, что Турция активно действует в регионе из-за того, что стремится занять влиятельные позиции, которые раньше принадлежали США.

«Пользуясь тем, что сейчас США полностью потеряли контроль над ситуацией в регионе, Турция хочет сменить прежнего гегемона на другого. То есть, по сути дела, заложить себя в качестве «альтернативы доминирования». <…> Анкара играет в некие «теневые игры», используя тайные самолеты, чтобы не подставлять саму себя и не привлекать внимание международного сообщества», — рассказал политолог.

Самонкин также отметил, что поддержание Турцией вооруженного конфликта в Ливии будет обсуждаться в Совбезе ООН, именно поэтому, считает он, Эрдоган совершает поставки скрытно.

«Турки в открытую не показывают то, чем они занимаются в Ливии. Все происходит через темные схемы и подставные иностранные авиакомпании, где, конечно, присутствуют и другие страны, которые помогают Эрдогану в достижении его целей, — заключил эксперт.

Сегодня известно уже о 172 перелетах из Турции в Ливию. С начала 2020 года Анкара по разным данным перебросила около 7,5 тысяч боевиков, 3 тысяч турецких военных и 2 тысяч наемников из ЧВК SADAT.