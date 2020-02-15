Депутат Федоров уверен, что поправки в Конституцию оградят РФ от вмешательства Запада

Поправки к Конституции РФ выведут основной закон над международными нормами, а значит, власти России смогут наладить внутренний контроль в РФ, уверен депутат Госдумы Евгений Федоров.

В июне прошлого года в Гонгонге начались митинги из-за принятия нового закона об экстрадиции, которые, несмотря на отмену закона, продолжаются до сих пор. Глава МИД Китая уверен, что беспорядки не утихают из-за иностранного вмешательства. Федоров убежден, что протесты в Гонконге не получается ликвидировать потому, что власть над регионом осуществляется на основе международного договора между Китаем и Великобританией.

«Международные документы, как и в России, в Китае стоят выше национальных законов. Таким образом, использовать системы национальной защиты, уголовный кодекс и все прочее там нельзя, и Запад этим пользуется», – объяснил Федоров.

Депутат уверен, что Великобритания использовала Гонконг, чтобы дестабилизировать положение Китая на международной арене. А для предотвращения беспорядков, Китаю нужно расторгнуть договор с Британией, чтобы власти сами взяли контроль над своими территориями.

«В России для того, чтобы решить эту проблему, необходимо снять международный статус российской правовой системы. Об этом сейчас говорится в рамках обсуждения поправок в Конституцию РФ, предложенных российским президентом Владимиром Путиным», — пояснил депутат.

После внесения предлагаемых поправок в Конституцию РФ, она встанет над международными нормами и тогда власти смогут наладить внутренний контроль в стране.

«Как только поправки вступят в силу, мы сможем наладить внутренний контроль за ситуацией в России. У нас не будет верховенства иностранных норм и желания западных политиков вмешиваться в дела РФ. С этого момента и начнется нормальное формирование российского общества внутри страны, исходя из целей и задач России», — заключил Федоров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к процессу внесения поправок в Конституцию РФ нужно привлечь как можно больше людей, чтобы Конституция была как можно более народной.