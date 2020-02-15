Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Осташко назвал блокировку единственным способом заставить Facebook соблюдать закон РФ

Осташко назвал блокировку единственным способом заставить Facebook соблюдать закон РФ

 Актер сериала «Закон и порядок» на пикете требует освободить похищенных в Ливии социологов

Актер сериала «Закон и порядок» на пикете требует освободить похищенных в Ливии социологов
Зеленский не рад той славе, которая обрушилась на него в США из-за Трампа

Зеленский не рад той славе, которая обрушилась на него в США из-за Трампа

 Зеленский заявил, что выборы в Донбассе могут состояться в октябре

Зеленский заявил, что выборы в Донбассе могут состояться в октябре
Турция через Ливию стремится управлять всем Ближним Востоком

Турция через Ливию стремится управлять всем Ближним Востоком

 Макрон поддержал идею Путина о встрече лидеров стран-постоянных членов Совбеза ООН

Макрон поддержал идею Путина о встрече лидеров стран-постоянных членов Совбеза ООН
Осташко назвал блокировку единственным способом заставить Facebook соблюдать закон РФ

Осташко назвал блокировку единственным способом заставить Facebook соблюдать закон РФ

 Актер сериала «Закон и порядок» на пикете требует освободить похищенных в Ливии социологов

Актер сериала «Закон и порядок» на пикете требует освободить похищенных в Ливии социологов
Зеленский не рад той славе, которая обрушилась на него в США из-за Трампа

Зеленский не рад той славе, которая обрушилась на него в США из-за Трампа

 Зеленский заявил, что выборы в Донбассе могут состояться в октябре

Зеленский заявил, что выборы в Донбассе могут состояться в октябре
Турция через Ливию стремится управлять всем Ближним Востоком

Турция через Ливию стремится управлять всем Ближним Востоком

 Макрон поддержал идею Путина о встрече лидеров стран-постоянных членов Совбеза ООН

Макрон поддержал идею Путина о встрече лидеров стран-постоянных членов Совбеза ООН
14:23   15 Февраля 2020
Весь мир

Макрон поддержал идею Путина о встрече лидеров стран-постоянных членов Совбеза ООН

Макрон поддержал идею Путина о встрече лидеров стран-постоянных членов Совбеза ООН

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует идею президента РФ Владимира Путина провести встречу лидеров пяти стран-постоянных членов Совбеза. ​​

«Россия – это постоянный член Совета Безопасности, она не может постоянно блокировать продвижение этого совета. Я приветствую то, что президент Путин выдвинул идею саммита в формате P5 (пяти стран-постоянных членов СБ ООН) в этом году», — сказал Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности.

Кроме того, по мнению Макрона, «Китай не пойдет на союз с Россией», поэтому Европа является наиболее реальным партнером для РФ из-за ее географического расположения.

Ранее Путин на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН – России, Китая, США, Франции и Великобритании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 января заявлял, что инициативу поддержали КНР и Франция, не получены ответы от США и Великобритании.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#путин #совбез оон #макрон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...