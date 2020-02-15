Макрон поддержал идею Путина о встрече лидеров стран-постоянных членов Совбеза ООН

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует идею президента РФ Владимира Путина провести встречу лидеров пяти стран-постоянных членов Совбеза. ​​

«Россия – это постоянный член Совета Безопасности, она не может постоянно блокировать продвижение этого совета. Я приветствую то, что президент Путин выдвинул идею саммита в формате P5 (пяти стран-постоянных членов СБ ООН) в этом году», — сказал Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности.

Кроме того, по мнению Макрона, «Китай не пойдет на союз с Россией», поэтому Европа является наиболее реальным партнером для РФ из-за ее географического расположения.

Ранее Путин на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН – России, Китая, США, Франции и Великобритании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 января заявлял, что инициативу поддержали КНР и Франция, не получены ответы от США и Великобритании.